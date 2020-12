Despotismo y libertad

“Una vez en el poder, los (partidos políticos) tienden a abandonar o traicionar todos sus intereses previos por la libertad y la legalidad y proceden a poner en práctica sus programas, o a intentarlo, de un modo autoritario” (William Fulbright, La arrogancia del poder)

MANUEL Azaña afirmó en una ocasión que una cosa es pensar y otra muy distinta tener ocurrencias, afirmación que, aunque no pasaba de ser un lugar común, dejó de serlo cuando se la aplicó a José Ortega y Gasset, al que no dudó en calificar de enhebrador de aquéllas. Sin entrar en si ello es justo o no, dado que Ortega, filósofo, pensador y articulista polémico, fue objeto en vida de algún que otro testimonio similar a éste, sí voy en cambio a servirme de él, de este testimonio, digo, para analizar la forma cómo algunos de nuestros partidos políticos cuando llegan al poder y lo usan y se sirven de él transforman sus pensamientos, por muy limitados que éstos sean o hayan sido, en fantásticas ocurrencias. Esto, nos guste o no, confirma que la política, como diría Max Weber, a veces no se hace con la cabeza, sino con otras partes del cuerpo.

La llegada al poder suele producir en los partidos una sensación de vértigo, pero luego, cuando han conseguido aquietarlo, este vértigo se transforma en sosiego, y éste, a su vez, en la calma necesaria para acometer todo tipo de cambios, sobre todo ideológicos, avalados como están, o creen estar, por un amplio respaldo popular, fruto de una victoria electoral o de una transacción negociada.

En el caso del actual partido socialista, esta metamorfosis se percibe con toda claridad en el ámbito de los derechos y libertades constitucionales: de defenderlos en el acto de toma de posesión a recortarlos con posterioridad a éste, ajustándolos a las exigencias de sus socios, dentro o fuera del Gobierno, ya sean comunistas, secesionistas o terroristas, a cambio de un determinado apoyo parlamentario, no ha habido más que un paso, muy pequeño por cierto.

Este ajuste o acomodación de los derechos y libertades constitucionales a sus intereses o a su visión de la política me recuerda a Procusto, figura mitológica griega que ofrecía alojamiento a los viajeros en la posada que tenía en Atica o en las afueras de Eleusis, invitándoles a tumbarse en su cama de hierro. Mientras aquéllos dormían, Procusto los amordazaba y ataba al lecho, acoplándolos al tamaño de éste: si eran altos y más largos que él, les cortaba las manos y los pies o la cabeza; y, si eran más cortos, los descoyuntaba a martillazos hasta estirarlos. Así está nuestra ley de leyes, atada a la cama del poder, a disposición de éste, y no de los ciudadanos, para, en un supremo acto de despotismo, adaptarla a su realidad, que no es una realidad compartida, sino una realidad secuestrada.

Un corolario del mito de Procusto es el síndrome del mismo nombre, consistente en que aquellos que buscan acomodar la realidad a sus intereses, cuando se les formula objeciones, se molestan y siguen adelante sin inmutarse, convencidos de tener siempre razón. Además, incapaces de respetar los derechos ajenos, frenan cualquier iniciativa conducente a la tolerancia de éstos con ocurrencias anodinas, superficiales o falsas. ¿Acaso cabe interpretar de otra manera estas tres afirmaciones?: en primer lugar, la de la portavoz del gobierno justificando el pacto con ERC porque “Madrid rompe la unidad de España”; en segundo lugar, la del ministro de educación diciendo que la Ley Wert “envenena la convivencia en Cataluña”; y, en tercer lugar, la de un diputado vasco considerando que “no se veía un Gobierno así desde la II República”.

Este uso –y abuso– despótico de la libertad por parte de unos en detrimento de la libertad de otros convierte el texto constitucional en una caricatura de sí mismo. Y encima, por si esto fuera poco, el Gobierno todavía pretende reformarlo, en un ejercicio peligroso a la par que irresponsable, con el fin de seguir doblegándose a sus preocupaciones, que son, en última instancia, las de sus socios comunistas, secesionistas y terroristas, y no las del interés nacional.

Esto me hace rememorar el poema Les feuilles mortes, de Jacques Prévert, que una de sus estrofas dice: “Les feuilles mortes se ramassent à la pelle/les souvenirs et les regrets aussi “. Así está nuestra constitución, fruto de este despotismo, como una “hoja muerta” lista para ser recogida con una pala.