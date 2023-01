Despropósitos para el año nuevo

COMO estamos en fin de semana, el verdadero año tardará un poco más en llegar. Una de las cosas que me gustan de este país es que el año no empieza el día 1, ni siquiera el día 2, ni el 3..., con esa costumbre tan nuestra de procrastinar. En este caso, con toda la razón. No es fácil pisar la dudosa luz del día. Y un año nuevo siempre viene envuelto en una dudosa luz.

Estamos en el dulce atontamiento de la espera, en esa sala en la que imaginamos lo que vamos a hacer, como si el futuro fuera nuestro y las decisiones exclusivas de cada uno de nosotros. Lo de las resoluciones del año nuevo (mala palabra: propósitos, habría que decir) tiene un toque infantil, como todo lo optimista, supongo. Es bonito pensar que el año nuevo nos limpia la inevitable suciedad de doce meses en el barro, como si el umbral de enero fuera algo así como pasar por la ducha de la vida, que parece el título de un reguetón. Pero no se lo crean mucho. Seguimos arrastrando el polvo y el lodo de luchar contra la cruda realidad, qué se le va a hacer.

Los propósitos del año nuevo destilan ese perfume moral de ser mejores, suponiendo que ir al gimnasio y no sólo matricularse en él, o aprender inglés (ahora, tal vez, chino), sean cosas que nos hacen mejores. La globalidad parece obligarnos a ciertos logros para sentirnos bien, entre las dictaduras de la moda, el ruido de las redes sociales (atronador y prescindible) y las presiones del mercado. Si prefiere no proponerse cosas materiales (que son cada año idénticas al año anterior, lo que demuestra que nunca las llevamos a cabo), hágase esas tan típicas de los libros de autoayuda. La autoayuda está bien vista, porque, dicen algunos, ya se sabe dónde está la mano que más puede hacer por ti: al final de tu brazo. Una visión un poco egoísta y triste.

Claro que es lícito insistir en lograr la felicidad, la calma, la alegría, la paz mundial. No hay propósitos tan estupendos como los genéricos, los que vienen de serie, los que se nos suponen: es difícil que nos responsabilicen por no lograrlos. En cambio, eso de no ir al gimnasio es algo demasiado personal e intransferible. Pero, sobre todo, cuando llegue el próximo diciembre, no se culpe por no haber hecho los deberes. Esta sociedad se pasa la vida poniendo deberes, casi siempre a los demás. La culpa siempre es de los otros. Y, sin embargo, el mundo está manga por hombro.

Junto a la lista de propósitos para el año nuevo siempre hay otra, que se va desvelando con el paso de los meses: los despropósitos para el año nuevo. Quizás no pueda existir una sin la otra. Es más, creo que son los despropósitos los que más se han cumplido recientemente. A la vista está. Nuestras ansias de mejora personal, a menudo modestas y repetitivas, o sea, quemar grasas, aprender idiomas, manejar mejor la tecnología, no responder correos electrónicos fuera de horario, vamos, lo normal, podrían mejorar el mundo, pero resultan insignificantes ante el éxito de la lista mundial de despropósitos para el nuevo año. Se diría que algunos la llevan a rajatabla.

Así que no se sienta mal si le ataca la flojera con los deberes para 2023. No se culpe, no instaure su propia policía de la moral, tan en boga. Su grado de cumplimento va a mejorar al de muchos líderes mundiales, ya lo verá. Ni queriendo podrá llegar lo suyo a tanto enconamiento, tanto cabreo absurdo, tanta bronca (ahí tienen las votaciones perdidas del pobre Kevin McCarthy, en la Cámara de representantes de los USA: ¿son ya una docena cuando escribo esto?). No se flagele. Lo suyo no va tan mal. Piense en Kevin.