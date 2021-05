Después de la batalla

EL líder de Podemos, Pablo Iglesias, dimitió la misma noche electoral tras constatar que ya no sumaba para su partido, que era una rémora que generaba más rechazos que adhesiones entre la ciudadanía. En el PSOE tardaron dos días en asumir las responsabilidades de la derrota y de haber sido sobrepasados por Más Madrid. Cayeron el secretario general del PSOE madrileño, José Manuel Franco, y su candidato, Ángel Gabilondo, no recogerá el acta después de haber anunciado que sí lo haría, en otra maniobra más que revela hasta qué punto no ha sido el máximo responsable de la debacle sino la víctima de un conjunto de decisiones.

Sin embargo, en el tercer partido que ha sido víctima de la supremacía de Isabel Díaz Ayuso, Ciudadanos, contra el que decidió anticipar las elecciones en Madrid para sacárselo de encima, la asunción de responsabilidades por el fracaso electoral ha brillado por su ausencia. En el partido naranja esgrimen que su candidato, Edmundo Bal, que tiene su escaño asegurado en el Congreso, hizo la campaña correcta, aunque al mostrar sus cartas desde el inicio –apoyo incondicional a Ayuso– limitó su efecto, mientras que la presidenta del partido, Inés Arrimadas, acumula una segunda debacle que la ha de preguntarse, como ha hecho Pablo Iglesias, si ya resta más de lo que suma, y por tanto debe poner en marcha un congreso extraordinario que defina con claridad que quieren ser de mayor.

Cs ni tan siquiera ha servido de dique de contención de la ultraderecha. El dilema al que se enfrenta Ciudadanos, cuyos errores estratégicos pasarán a los anales de la ciencia política, es el de refundación o desaparición por consunción o absorción. Por lo pronto, sus cargos están abandonando el partido, como ha ocurrido con cuatro diputados Cortes valencianas y con Marta Rivera de la Cruz, que está destinada a ser de nuevo consejera de Cultura, por ahora todavía como independiente.