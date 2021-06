Día Mundial do Medio Ambiente

O 5 de xuño foi declarado en 1972 polas Nacións Unidas o Día do Medio Ambiente para promover entre os gobernos, empresas e cidadáns o interese polo medio ambiente do planeta. Foi e continúa a ser, a pesar das numerosas conmemoracións ambientais que lle seguiron, a máis importante de todas. Desde 1987, a sede que centralizaba os actos adquiriu carácter rotatorio e a deste ano recaeu en Paquistán, co lema Restauración dos ecosistemas que, á súa vez, vai servir como punto de partida do Decenio para a Restauración dos Ecosistemas, promovido polo PNUMA e a FAO para o período 2021-2030.

Por que esta preocupación actual pola integridade dos ecosistemas? Segundo as citadas organizacións internacionais os bosques, pastizais, terras de cultivo, humedais, sabanas e outros ecosistemas do planeta necesitan “urxentemente un certo nivel de protección e restauración” para que podan achegar todos os servizos ecosistémicos que se agarda deles e que, en boa medida, son a base para acadar determinados obxectivos globais relativos ao cambio climático, erradicación da pobreza, seguridade alimentaria, así como a conservación da auga e a biodiversidade biolóxica. Para conseguir esta sensibilización agárdase que, desde as máis altas instancias políticas ata o último cidadán, se promovan actividades maioritariamente educativas e de xestión, que mostren os camiños que cómpre seguir para deter a degradación dos ecosistemas, promover a súa restauración e, sobre todo, conseguir a súa sostibilidade.

E desde Galicia, que poderiamos dicir diante destes retos? Que somos unha terra cunha grande variedade ecosistémica que pode ir desde os fondos mariños das Illas Atlánticas ata os matos dos Ancares e o Courel, espallados nun rico mosaico que é o resultado da acción de climas e microclimas diversos, así como dunha complexa e axitada topografía. Nos últimos anos houbo unha preocupación crecente pola súa protección que na actualidade chega as 350.000 hectáreas, o 12 % do territorio galego, que podería ser abonda se a comparamos coa que tiñamos hai só algúns anos, pero que está moi por baixo do 42 % de Canarias, 34 % da Rioxa, 28 % de Cantabria ou 21 % de Asturias (EUROPARC-España, 2018).

Aínda así, o principal problema non sería o de ampliar esa superficie, que estimamos que xa cobre os principais ecosistemas galegos, senón que os xa existentes teñan un nivel de protección axeitado fronte a perturbacións como os incendios, as contaminacións de terras e augas e a urbanización descontrolada. E, sobre todo, que a poboación rural poda compatibilizar neles, sen imposicións utópicas, os usos produtivos coa nova cultura de protección ambiental. Despois de todo, a inmensa maioría dos ecosistemas galegos non se poderían entender sen as pegadas que deixou esa acción lenta e persistente da man do home durante séculos de convivencia e traballo coa natureza. “Unha das paisaxes máis humanizadas de Europa”, afirmaba o mestre Otero Pedrayo. Por iso, tampouco agora se podería pensar nunha restauración seria e durareira sen a súa necesaria colaboración.