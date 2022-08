Días de agosto

A PARTIR de hoy debería comenzar un nuevo mundo, si traspasar el umbral de agosto fuera un tránsito mágico. En realidad, desde el 31 de julio a hoy, 1 de agosto, sólo hay un pequeño paso para el calendario, pero puede haber un gran paso para cada uno de nosotros. Recuerdo los agostos de la infancia, cuando el tiempo era eterno. Esa sensación de eternidad ya no existe: muy al contrario, todo parece veloz y efímero. Hay un momento en el que las costuras del tiempo se rompen, un instante en el que se pierde esa apariencia de eternidad que tenían los juegos de las noches de agosto y todo parece precipitarse velozmente. Desde hoy, muchos contemplan con temor la cercanía del 1 de septiembre, cuando en la niñez esa era una distancia sideral.

No sólo la vida adulta nos lleva a una mayor celeridad, a una sensación de que las cosas buenas no duran apenas, que se extinguirán antes de que hayamos empezado a ser felices. Es el mundo actual el que insiste en que todo ha de ir muy rápido, quizás para que pasemos páginas (o pantallas) antes de tener tiempo para protestar por el engaño. En la infancia, la felicidad era un estado natural, sobre todo en aquellas noches junto al río o en las plazas donde la gente saludaba la madrugada, y ahora, en muchas ocasiones, es apenas un estallido, una rara oportunidad. El adulto ha perdido esa inocencia de lo eterno.

No es que la infancia fuera una mentira. La mentira es ahora. Las sobredosis de realidad son propias de la edad adulta, pero ahí se inocula un veneno que nos debilita mortalmente, el veneno de ser conscientes de nuestra finitud. El adulto se resiste a aceptar la alegría desmedida, fundamentalmente porque está cercado por una realidad amarga que hoy nos inunda a cada minuto. Aunque vivimos tiempos superficiales, planeados por algunos para hacernos comulgar con la simpleza, esa superficialidad no se parece en nada a la edad de la inocencia. Al contrario, suele producir miedo y angustia, grandes motores de este mundo vertiginoso en el que se controla a la población a través de sus temores y sus fragilidades.

Atravesar esta puerta del calendario que nos lleva a agosto, donde hemos desembarcado esta mañana con la esperanza de que sea un puerto amoroso y lejano, debería hacernos más conscientes de la necesidad de recuperar el relato de las cosas, hurtado por los autores de este guion gris, truculento, acelerado y lleno de amargura. Si hemos de ser actores de esta comedia, o de esta tragicomedia, mejor hagámoslo con nuestras propias palabras. Una y otra vez caemos en la tentación del relato de los otros. Una y otra vez bebemos del caudal de las demagogias, que baja desatado.

Quizás deberíamos recuperar un poco de aquella inocencia iluminadora. Está mal ignorar los males del mundo, que son muchos, la guerra, el cambio climático, la pobreza, el dolor de tantos. Sin embargo, la sensación de que vivimos envueltos en un estruendo feroz, en una confusión que no deja de crecer, no mejora las cosas. Se diría que no podemos librarnos de esta maldición. Agosto debería servir para limpiar todas las capas pútridas que se acumulan sobre nuestra piel y regresar a la eternidad de aquellas noches de infancia. Esta es la magia que deberíamos obrar a partir de hoy.