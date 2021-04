Días de amor

PASOU case en silencio o día de San Valentín. Como pasou o día do Pai e se achega o día da Nai. Porque este ano quererse significa afastarse. O amor demóstrase gardando distancia... o que hai que ver! E os que nos atopamos lonxe procuramos non viaxar máis que o imprescindible durante toda a pandemia. Poucas visitas á casa familiar. Algunha escapada con PCR e sempre uso de mascarilla dentro do fogar, para non perxudicar os que tanto queremos. Así é como cambiou o amor... Non podemos bicar nin dar apertas, dende hai tantos meses... Non nos tocamos e xa pesa esa falta de contacto. Doe, en realidade, non poder demostrar o amor.

Este 14 de febreiro, a data por antonomasia para demostrar o afecto á xente querida... o día de Cupido, no que os aloumiños, os bicos, os roces e as palabras formaban parte do xogo amoroso entre as persoas que se queren... mesmo anunciaba a ruptura, por mor da distancia. A pandemia puxo a proba distintas historias de amor. Algunhas resisten, superando todas as dificultades. Outras chegaron ó seu fin pola separación prolongada. Fronteiras pechadas, viaxes imposibles.

E cada vez máis espazo entre a parella, non só ese longo camiño que se esvaecería se un avión puidese levar ó destino do ser amado, senón distancia nos afectos... Distancia que non hai deixar que se instale entre os que comparten o mesmo sofá.

No amor, como na guerra, hai que ser valentes e falar, falar. Talvez para gañar a guerra haxa que perder no camiño algunha que outra batalla... Dar un bico ou un abrazo pode ser o mellor agasallo, imprescindible para manter a relación de complicidade entre dúas persoas e chegar a un grao total de intimidade. Que aproveiten os convivintes, xa que as parellas separadas pola pandemia non poden facelo. Tampouco os que viven sós. Dicir “quérote” acompañado dun ramo de rosas e facer dos aloumiños e os bicos un idioma universal levará á maxima felicidade.

Dise que as apertas e os agarimos mesmo aumentan a nosa autoestima, fan que nos afastemos da soidade e venzamos o medo, incluso a enfermidade. Pois nun momento no que non podemos tocarnos se non vivimos na mesma casa... busquemos outras maneiras de amosar ese afecto: vídeochamadas, mensaxes, cartas escritas como se facía antes... e os convivintes a desfrutar da sorte de estar xuntos! Que non falte o repecto pola persoa amada, cunha fala cordial, aloumiñando coa voz e co tacto, agarimando coa ollada. Desfrutade do arrecendo dos sorrisos, coa música dos bicos!

Como di o autor de El Principito, Antoine de Saint- Exupery, “Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección”. Busquemos palabras fermosas, demostrando en todo momento o importante que é o lazo que une ás dúas persoas, sen esquecer tampouco que se trata de algo que une, pero non ata. Engadía o autor que só se ve ben co corazón, que o esencial é invisible ós ollos. É preciso buscar co corazón. Porque con el é como se encontran as almas xemelgas confinadas a quererse, ás veces á vista de todos, outras en silencio. Pola súa parte, o filósofo Herder dicía que o amor era que dous seres se buscaran ao longo e ancho do universo sen saber o que buscaban...

Aínda que sexa de maneira moi diferente a como imaxinamos, aínda que teñamos que ficar separados pola distancia nestes días especiais: do Pai, da Nai, días dos anos e outras festividades, demostremos AMOR cos xestos, co sinificado do que agasallamos, coas palabras. Se non podemos tocarnos, usemos a tecnoloxía para demostrar que estamos cerca afectivamente. Laaaaaaa!