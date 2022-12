Díaz al fin logra ‘sumar’ un triunfo

¿Liquida el resultado de las primarias de Podemos cualquier herencia de Pablo Iglesias en la política gallega? La candidatura encabezada por Borja San Ramón, afín a la ministra de Trabajo, se impuso con claridad a la lista de Gonzalo Busqué, apoyada entre otros por Juan Carlos Monedero. Un triunfo que da oxígeno al proyecto Sumar y que parece dar carpezato definitivo a la influencia de Pablo Iglesias en la política gallega. En la comunidad está claro que la figura clave de la izquierda rupturista no creció en Vallecas sino en Ferrol.

¿Tocó techo la subida de tipos tras la decisión del BCE de incrementarlos en otro medio punto? Desafortunadamente para los que tienen una hipoteca variable, la respuesta es que no. La decisión de la institución que preside Christine Lagarde de situar el precio del dinero en el 2,5 %, su nivel más alto desde 2008, no es ni por asomo definitiva. El objetivo es que la inflación vuelva al 2% y, si todo va bien, las proyecciones indican que por termino medio acabará 2022 en el entorno del 8,5 %. Si a eso añadimos que la economía de la eurozona puede entrar en recesión técnica, el cóctel de Año Nuevo no es precisamente el más apetecible.

¿Cuándo dejará el Concello de Vigo de azuzar la polémica con el PP y la Xunta? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.