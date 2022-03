Dieta para niños,

¿Estamos creando monstruitos? No es la primera vez que saltan las alarmas en pediatras y educadores en relación con la salud de quienes comienzan su vida semiadulta.Y ya hay quien alerta de un peligro que se debe abortar cuanto antes. La doctora Rosaura Leis, estradense, un referente en nutrición pediátrica, pone el dedo en la llaga: “Por primera vez, puede que nuestros niños vivan menos que sus padres y abuelos”, declara. No se puede decir más ni mejor. Recomienda la dieta atlántica en lugar de la comida basura. Deberíamos hacerle caso. Si no matamos la obesidad en los jóvenes, ella los matará en la edad adulta. Dicho queda.

¿Falta liquidez en la Xunta? Fuentes autorizadas se lamentan de que la USC soporta tensiones de liquidez porque la Xunta cumple los desembolsos pactados que dan para lo justito y poco más. Los libramientos mensuales que le corresponde hacer resuelven el pago de la nómina y sobran migajas. El resto de proveedores tardan en cobrar entre 60 y 90 días... o más. Si Economía presume -y hace bien- de que el plazo medio de pago es de solo 14,8 días, doce antes que la media del Estado, ¿es normal que la universidad estrella de Galicia, falta de liquidez, se endeude hasta el límite en bancos para cumplir con sus obligaciones de pago?

¿Cuándo dejará de gesticular tanto e interrumpir a los tertulianos el moderador de TVE Xabier Fortes? Respuesta:

El año que viene si Dios quiere.