DESPOIS de tanto tempo agardando, por fin chegou ás miñas mans o último traballo de Tanxugueiras. O pasado 29 de xullo saía á venda Diluvio, que os seguidores esperabamos como auga de maio. Non só polo arquicoñecido tema co que nos representaron en Eurovisión e que o xurado non soubo apreciar nin valorar se maneira xusta. Non hai mal que por ben non veña, porque para Tanxugueiras ben é certo que xa non haberá fronteiras e negándolle o título no Benidorm Fest coa presentación de Terra abríronselle todas as portas.

Ata hai nada elas mesmas confesaban que non tiñan a portada nin o nome do disco, dicían que como seguisen así non terían nin vergoña. Animaban deste xeito, co seu humor característico, ó apoio da prevenda do álbum, no caso de crer nelas como un investimento máis seguro que as criptomoedas.

No CD atopamos o que Sabela e Olaia Maneiro xunto a Aida Tarrío presentan como unha viaxe de indagación e autocoñecemento, onde adquiren especial relevancia verbos como ver, escoitar, equivocar, lembrar, recuperar, abrazar ou empoderar. Entre os meus títulos preferidos están ‘Midas’, ‘Seghadoras’, ‘Averno’, ‘Figa’ e, por suposto, ‘Terra’, que adican a ‘todas esas persoas orgullosas da súa lingua, da súa cultura e da súa TERRA’. Sinto que vai para min! Comparto ese sentimento no máis profundo do meu corazón. O traballo ábrese co tema instrumental de ‘Treboada’, cunha chuvia intensa, e péchase co ‘Acougo’, coa calma e a reflexión. No medio atópase o diluvio, con dez temas que falan da diversidade, do amor libre, da autoaceptación e da recuperación das tradicións na modernidade.

Diluvio naceu durante a pandemia pola Covid-19 (algo bo tiña que ter este feito) e neste tempo as cantareiras o que fixeron foi plantexarse unha morea de cuestións, culpas e mesmo pecados que se atopan instalados na sociedade, buscando que reaccionemos, que se produza o cambio. Así, subtitulan o seu terceiro disco co nome de ‘10 pecados aprendizaxes capitais’.

Fronte á soberbia piden naturalidade en Arica, mentres que en Desidia reivindican o autocoidado, sendo necesario ‘oír e escoitar ó noso corpo’. En Midas piden cambiar a avaricia pola xenerosidade, co pegadizo estribillo de ‘e ti tes e tes, non o queres dar, pensas que o tes todo pero non tes nada; e ti tes e tes, non o queres dar, o día que o queiras halo de rogar’, que me fai lembrar o meu avó recitando algo semellante hai moitos anos. A sabedoría popular, a tradición está presente nestas pezas que se funden coa innovación dunhas cantareriras que souberon meternos a moitos no seu peto, penso que para sempre.

Cantan ó amor libre e diverso en ‘Pano corado’, mentres que en ‘Sorora’ reclaman a substitución do patriarcado por un matriarcado. Do empoderamento falan en ‘Seghadoras’, animándonos a loitar polo noso. Fronte á ira, aparece a aceptación da man de Rayden nun tema titulado ‘Averno’. Poñen en valor a autoestima en ‘Figa’, fronte á envexa que todo o contamina. Debemos ‘valorarnos a nós mesmas’, din. Con ‘Fame de odio’ defenden a diversidade dos corpos, a presenza de diferentes tipos de beleza, rompendo cos cánones estéticos que tanto poden facer sufrir. E en ‘Terra’ fan ver que fronte á homoxeneidade está o particular, o que nos diferencia e que non debiamos negar porque é o mellor que temos. Gran traballo e espectacular directo. Vibramos!