Dima Slobodeniouk, valedor de Dmtri Shostakovich

Tiempos con el espanto a flor de piel y una cascada de cancelaciones deespectáculos como el Ballet de Bolshoi, en el Teatro Real, con su director Vladimir Urin, el del Teatro Mariinski, en el Festival de Perelada, la visita de Anna Nebkrenko al Teatre del Liceu o la del pope de la batuta Valery Gergeiv, por sus actitudes ciertamente sospechosas, pero vayamos a lo que deseamos mantener en presencia, la figura del titular de la “OSG”, en su año de despedida y que a lo largo de las últimas temporadas, hizo posible que pudiésemos asistir a los conciertos en vivo del sinfonismo de

Dmtri Shostakvich. Dima, es artista con el ánimo dividido entre Finlandia y Rusia, tras seguir las docencias de Zinaida Gilels y J. Chugajev, en Moscú, y en los Conservatorios de Finlandia Central y la “Academia Sbelius, con Olga Parhomenko y Atso Almila. Prosiguiendo con Leif Segerstam y Jorma Panula, Ilya Musin y Esa Pekka Salonen, antes de convertirse en ese director que tan excelente huella acabará dejando en nuestra tierra, en la que, a mayores, añadirá las clases magistrales de dirección, una oportunidad para jóvenes aspirantes. Amplia perspectiva en el capítulo de sus programaciones, como queda dicho, y así nos encontramos con la puesta al día del sinfonismo del paradigma de la resistencia en años

amargos, D.Shostakovich, del que quiso ser cabeza visible.

Dos de las sinfonías dirigidas por él, bastarán para reconocer su entrega y en especial en la temporada 2018/9, comenzado por la “Sinfonía nº 11, en Sol m. Op. 103 (El año 1905)”, de la que en las notas a cargo d Julián Carrillo, nos decía que siguiendo la apreciación de Mstislav Rostropovich, esa era un sinfonía escrita en sangre, una obra verdaderamente trágica, tremendamente trágica; y a caso no tanto sobre los hechos de 1905 o 1956, como sobre el patrón persistentemente trágico de los acontecimientos humanos. La “Undécima” es una obra programática, hasta el punto de que cada movimiento responde a un lema relacionado con los acontecimientos del “Domingo sangriento”. Y es tan descriptiva que ha sido calificada como una partitura de cine sin el filme. Alcanzó unapopularidad inmediata en su país por el lenguaje temático empleado y porque su lenguaje armónico y orquestal, es deudor de la música rusa del XIX, Rimsky Korsakov y sobre todo Mussorgky, entre otros. El primer movimiento, “La Plaza del Palacio”, es un Adagio que deja una sensación de frío helador y lejanía y tan oscuro como el momento que describe: la Plaza del Palacio de Invierno de San Petersburgo antes del

amanecer. Shotakovich utiliza tres temas principales: el primero es el canto fúnebre ortodoxo “Kontakion” (Memoria eterna), interrumpido por un lejano toque militar de diana. El segundo, la primera de las nueve canciones revolucionarias “¡ Escucha!”, cantadas por los presos políticos del XIX y los gulags de Stalin. Y tras la repetición de esta, se oye “El arrestado”, en la que el preso y su vigilante se lamentan de su suerte. El tema inicial del segundo adagio, proviene del sexto de sus “Diez poemas sobre textos de poetas revolucionarios, Op. 88”, obra para coro “a

capella”, de 1951.

La “Sinfonía nº 7, en Do M. Op. 60 (Lenigrado)”, atrajo la atención de Maruxa Baliñas, quien recordaría que el autor dedicó la obra a la lucha contra el fascismo y a la victoria incontrovertible sobre el enemigo y a Leningrado, su ciudad natal, en una entrevista concedida a “Pravda”, el 19 de marzo de 1942, catorce días después de su estreno, por la Orquesta del Teatro de Bolshoi, bajo la dirección de Samuil Samossud. Cuanto más sabemos sobre el compositor y su intimidad más claro queda que para él, el fascismo no era solo Hitler, sino también Stalin, y la férrea dictadura que imperaba en la URSS, y que cuando hablar de la destrucción de Leningrado, no se refiere solo al bloqueo sino también a la terrible década de 1930 cuando la que había sido su cuna de revolución, se convirtió en el centro de represión estalinista. Esa época en la que Shostakovich, dormía con la maleta al lado de la puerta para no tener que despertar a sus hijos si lo venían a detener en medio de la noche.

Sin embargo esa leyenda de Shostakovich como símbolo de la resistenciafrente a Hitler, atrapado en Leningrado y componiendo heroicamente

mientras sus conciudadanos morían de hambre, fue hábilmente aprovechada tanto por el poder soviético como por los norteamericanos, y el heroico traslado de la partitura a EE.UU., para su estreno es una de las historias divertidas de la Segunda Guerra Mundial. El estreno de la sinfonía en Moscú, el 22 de marzo, fue retransmitido por radio y escuchado fuera de la URSS, e inmediatamente empezaron a llegar a Moscú solicitudes de copias de la partitura por cuyo estreno en EE.UU., competían Koussevitzky, E.Ormandy, L.Stokowski y Toscanini. El microfilm de la “Sinfonía Leningrado”, llegó a Nueva York en un barcoque había partido de un puerto egipcio tras un viaje a través de Irán e Irak. El 19 de julio de 1942, Arturo Toscanini, dirigió a la “Orquesta Sinfónica de la NBC”, en un concierto trasmitido por la radio

“Leningrado. Asedio y sinfonía”. Libro de Brian Moynaha, un trabajo de necesaria lectura, recuerda su ópera Lady Macbeth de Mtsensk”, tan popular en el Bolshoi, de la que montará un nueva producción en 1936, mientras que la original se seguía interpretando por una compañía en gira. El autor estuvo fugazmente, ya que es encontraba de gira para dar conciertos en Arjanguelsk. Stalin acudió a aquella representación en compañía de sus fieles secuaces Mólotov, Mikoyán y Zhánov. Su última salida para ver una ópera soviética, había sido solo diez días antes- para ver “El Don apacible”, del joven compositor leningradés Iván Dzerzhinski-, y le había gustado mucho. Ahora Stalin se acomodaba tras la cortina de su palco blindado, junto al foso de la orquesta, encima de los metales y la percusión. Shostakovich estaba sentado en frente, en compañía de Meyerhold y el tenor Serguei Radamisk. Estaba nervioso. Antes de que se levantará el telón, se había dirigido a Levon Atovmyan, un íntimo amigo suyo, y también compositor, y le dijo: “Verás, Liova, tengo una sensación extraña con esta invitación...”

Stalin se marchó al final del tercer acto. Shostakovich bajó al escenario a recibir los aplausos. Estaba blanco como una sábana, e hizo una serie de rápidas reverencias. “Me sentía enfermo en mi fuero interno, recogí mi maletín y me marché a la estación- le escribía a Sollertinsky-. Estoy muy

desanimado.” De camino a la estación le dijo a Atovmyan: “Tengo la sensación de que este año, y todos los años bisiestos, van a ser malos para

mí.” Estaba en lo cierto. Para él, y para el mundo. Una crítica en Pravda sobre la ópera rezumaba malicia afirmando que resultaba pervertida,

burguesa, compulsiva, chillona, neurótica...grazna, gruñe, jadea y suspira, en las escenas de amor y el canto deja paso a los chillidos. Se acusaba a Shostakovich, de formalista y que no reflejaba la lucha de clases y el heroísmo, apartándose del realismo socialista.