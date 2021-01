‘Dime quién soy’, al completo

A LA HORA de contemplar Dime quién soy, la serie que ya puede verse completa en Movistar +, uno puede tener en mente la producción nacional o pensar globalmente, en el plano internacional de la ficción visual. Lo digo porque, desde el principio, la serie que recrea la archiconocida novela de Julia Navarro, se presentó como un proyecto ambiciosísimo, que superaba con mucho las habitualmente limitadas posibilidades de nuestra ficción televisiva, aunque es cierto que las cosas han empezado a cambiar. Todo es más global, hay muchos directores y actores trabajando para plataformas muy importantes, y hay que reconocer que el mercado se ha unificado, al menos para los títulos más significativos. Y, si triunfas, no es raro que ese triunfo sea también global o poco menos.

El aspecto de Dime quién soy, es decir, su estética, su ambientación, su dirección artística, no defrauda. Podrá decirse que está a la altura de lo esperable, pues hoy no es fácil admitir errores en las cuestiones históricas, o en la manera de reflejar en la pantalla una época concreta. Pero estamos ante una novela-río, ante un argumento complejo, aunque solo sea por sus idas y venidas, por la necesidad de recrear muy diversos enclaves, y esa no es una tarea fácil. En general creo que se logra con solvencia, porque mantener todo este tinglado coral, con secundarios a veces apenas dibujados (no se puede dedicar en la pantalla el tiempo que se les dedica en la novela), complica extraordinariamente el desarrollo, y a veces distrae un poco.

Y, sin embargo, es curioso que eso suceda, cuando los dos protagonistas, Amelia Garayoa y Pierre Comte, son objeto de máxima atención por parte de las cámaras, y todo, absolutamente todo, sucede en torno a sus vidas. De largo, Amelia es la verdadera protagonista, bien ejecutada por Irene Escolar, que, en mi opinión, logra transmitir con su rostro y sus palabras el desconcierto vital, la confusión romántica, el miedo y el arrojo, y también su progresiva maduración.

Es posible que los titubeantes y a veces no muy claros diálogos de los primeros capítulos puedan inducir a engaño, pues semeja que la acción halla cierta dificultad en las transiciones, o que no se puede expresar del todo tanto cambio y tanto vértigo. Pero creo sólo es el reflejo de esa niebla que Amelia intenta alejar de su vida, el temblor del súbito giro en su existencia. Creo que con el paso de los capítulos todo gana en solidez.

Lo mismo cabría decir en el caso de Oriol Pla, Pierre, curtido en estos papeles, que atraviesa circunstancias muy distintas, algunas realmente terribles. Sin duda, el personaje va ganando ante nuestros ojos, como toda la trama: hay una maduración que se hace evidente, y no sólo en las vidas de los personajes, sino en la propia construcción de la obra. Pena, sin duda, no haber tenido tiempo para desarrollar más a otros secundarios, pero estamos ante un viaje vital demasiado complejo como para prestar atención a todo.

Dime quién soy destaca por su producción, eminentemente clásica, y por la solvencia narrativa, difícil de conseguir en una obra tan larga. Técnicamente supone un paso hacia adelante en esa difícil competición por alcanzar un lugar en el mundo de las series internacionales.