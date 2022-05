Dinero manchado

A veces la vida te golpea de derechas. Pero a veces, te golpea de revés. Eso sí. El juego en contra casi siempre se hace depender de la evolución de tu propio juego. Y así, cuando llevas años y años convirtiendo el uso de armas en un debate político, la balance entre el poder republicano y el poder demócrata acaba pesando más que decenas y cientos de vidas que, de cuando en vez, se ven truncadas por el delirio de algún demente, armado hasta los dientes, que dispara indiscriminadamente contra quien se cruza en su camino.

Esta vez la tragedia no ha podido ser más cruel. Y veintiún niños de Dallas, el estado bastión pistolero del republicanismo, han sido víctimas de una nueva masacre. Ahora Biden invoca a Dios. Pero, por desgracia, no hay Dios que pueda resucitar las consecuencias de una legislación tan endemoniada. El revés ha sido demoledor. La gran pregunta, por dura que resulte en estos momentos es: ¿será el definitivo para cambiar las leyes de una vez? No lo creo.

“Poderoso caballero es don dinero”, como reza el refrán. Y son muchos los intereses en juego en este macabro conflicto. “El dinero... Qué asco me da, pero que falta me hace”, apostillaba siempre Mila, una encantadora ourensana a la que tuve la suerte de conocer de luna de miel, en la Riviera Maya. Y es que son tantas las veces en las que es el dinero el que está detrás los reveses de la vida... Da igual si te llamas Juan Carlos, Mbappé, Gerard o Florentino. Da igual si te apellidas Borbón, Rubianes, Piqué o Pérez. Es lo mismo si diriges la OMS, si eres el presidente de una farmacéutica o si te encuentras de cumbre en Davos. Al final el dinero es la causa y el origen de casi todo.

Porque, en el fondo, y a veces ni siquiera tan al fondo, ¿qué hay detrás de la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué se esconde realmente tras las reclamaciones del independentismo? ¿Por qué se emprenden revoluciones tecnológicas o ecológicas? ¿Por qué los sindicatos de Ryanair amenazan con una huelga indefinida en pleno verano postpandémico? ¿Por qué las eléctricas nos enseñan ahora el camino de las tarifas reguladas? ¿Por qué estamos descubriendo, justo ahora, todos los agujeros negros de Twitter? Pues porque todo es dinero.

“Y porque a río revuelto, ganancia de pescadores”. Y qué se yo. Aunque yo me entiendo. No sé si tú. Espero que sí. Lo que sé es que el dinero es poder y el poder es dinero. Aunque no sé necesariamente en qué orden una cosa lleva a la otra.