¿Dirán la verdad o cuentos chinos?

¿Por qué sacaron a Hu Jintao a la fuerza del XX Congreso del Partido Comunista? Algunos interpretan lo sucedido como un posible malestar físico del ex presidente chino, ya que su salud se encuentra deteriorada. Pero los peor pensados creen que la escena se trata de una purga con escarnio público, pues se produjo justo cuando se acababan de abrir las puertas para los periodistas. ¿Quien dice la verdad? ¿Quien cuenta un cuento? Las autoridades no dan explicaciones. Y como China no es un ejemplo de transparencia, sólo falta que a Hu le pase algo para que se disparen todavía más las teorías de la conspiración... y el miedo a llevar la contraria a Xi Jinping

¿Está Putin tan loco de hacer volar un embalse para inundar 80 ciudades? Los servicios de Inteligencia de Ucrania sospechan que sí y alertan de que el ejército ruso –emulando a Stalin ante los nazis– minó la presa de Kajovka, en el río Dniéper, que contiene más de 2.000 kilómetros cuadrados de agua para hacerla explotar si tiene que abandonar Jersón en la típica estrategia de ‘tierra quemada’. “Si no es para mi no es para nadie”, pensará el exespía del KGB. Típico de quienes desprecian la vida de los demás

¿Cuándo se adecentará el acceso a Lavacolla, en estado muy deficiente? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.