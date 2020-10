Disidencias

MALOS tiempos para ponerse de perfil. Tiempos de tribulaciones. Pero donde la valentía y el coraje también deben presidir la acción política y pública. Si algo debería tener un coste en política, esto debería ser, la falta de credibilidad. Pero es la política, la cortoplacista y miope que se hace en este ruedo ibérico. Donde importa lo que se hubiere dicho ni hecho. Hace unos años algún expresidente autonómico que acabó en la cárcel dijo que las urnas le habían redimido. Y cientos de miles le votaron mirando hacia ese espléndido lado que tanto nos gusta a los españoles, la indiferencia que no el disimulo o el arte del regateo corto y chabacano.

Credibilidad empieza por c, como confianza, como convicción, como cercanía y tantas otras palabras que a veces, solo a veces, olvidan los malos políticos. También los hay, como alguno bueno.

La política empuja o hace el resto. No hay amigos. Bien lo saben muchos. Ni tampoco sentimientos. Es sobrevivir, codazo y eliminar el pensamiento discordante. Todos a cerrar filas y callarse. No importa el error, solo el salvavidas. De eso saben bien en todas las cúpulas. Nadie habla, porque se sabe el precio. Mejor pensar que uno es tonto y no abrir la boca y albergar dudas como dijo aquel jefe de estado.

Pero, en estos momentos de enorme zozobra, de dudas, de miedos, de una crisis económica de descomunales efectos y donde algunos analistas empiezan a apuntar que el próximo año y el siguiente las cifras de desempleo serán desorbitantes, ¿hay credibilidad en las palabras de nuestros políticos? ¿o solo un mero oportunismo para tratar de evitar una caída libre que también puede seguir sangrando? Ustedes mismos. Pero todo está muy cuesta arriba. No se ha podido ser más torpe, arrogante e ignorante de la sociología simplona del españolito medio. En cambio se ha preferido tensionar, crispar, insultar, y lanzarse a un Rubicón imaginario pero sin saber su lar físico. En España no se hace política, solo se enfanga y se sobrevive a cualquier precio. Cueste lo que le cueste a quiénes algo les acabe por costar.

Hay mucho en juego, amén de subvenciones y supervivencia. La derecha está en crisis y lo está en toda Europa como antes lo ha estado la socialdemocracia que trata de aferrarse a la bocanada que ha supuesto el triunfo de un socialista en el sur de Europa. Así estamos en este atormentado pero pasotista país que hace tiempo ha empezado a tomarse a broma también a sus políticos. Como han hecho los italianos desde hace décadas. Campo abonado para los populismo más descarnados y tendenciosos. Y la izquierda ni siquiera es capaz de encontrar su imagen en el espejo de las vanidades.

Vuelvo a la primera palabra, confianza, credibilidad, convicción, coherencia, cercanía. Frente a la demagogia, al populismo, al vacío, al tratar al ciudadano como un perenne menor de edad. Ah, ¿y de regenerar la vida política? De esto ya no se habla. No vende. Curioso, lo hacía en la anterior campaña del año 2015 con su prórroga de 2016. Lo malo que solo hemos cambiado cuatro o cinco rostros, pero nada más.