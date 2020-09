Malos tiempos para la lírica, cantaba Germán Coppini (y, desde hace un par de años, Iván Ferreiro). A tenor de las circunstancias, y a pesar de que hemos repetido el estribillo innumerables veces para referirnos a un escenario catastrófico, hoy las cosas están en un punto en que no tenemos más remedio que volver a traerlo a colación (si el sentido del humor permanece). Los medios de comunicación nos hacen exhumar a otros autores, otras citas, y nos pintan paisajes que nos recuerdan visiones más antiguas, cuya tiniebla parece perpetuarse en el tiempo. Kafka, desde luego. Y Virgilio: “Ibant obscuri sola sub nocte per umbras...” Leer la prensa con seriedad reflexiva se ha convertido, si es que nos queda un mínimo hálito de conciencia, en algo muy semejante a una meditación de Viernes Santo. Y no me refiero sólo a lo más evidente, preocupante y próximo: la pandemia. Porque eso parece sacado, sin artificio, de un cerebro como el de Johann Wolfgang von Goethe. ¡Ah! Y filmado por Murnau, naturalmente. Es decir: un burdo calco de un original terrible y espléndido como el Fausto en sus momentos más satánicos. Algo que ya nos contaba Jorge Luis Borges en Tema del traidor y del héroe, ¿recuerdan?: “Que la historia hubiera copiado a la historia ya era suficientemente pasmoso; que la historia copie a la literatura es inconcebible...”

A MODO DE EJEMPLO...

Nos gustan las distopías literarias. Una de las últimas nos la ofreció el encantador Javier Castillo. Y las cinematográficas. La serie Black Mirror es un ejemplo idóneo. En uno de sus capítulos, por cierto, avanzaba hechos que se harían rápidamente realidad (con ciertas variantes, claro, pero exactamente igual de demoledora) con la expansión del Covid. Tanto es así, que su equipo creador (Toby Haynes, William Bridges, Charlie Brooker, Louise Sutton...) decidió darle carpetazo e inventar otra cosa mucho más estimulante y optimista. Pues bien. Henos aquí y ahora viviendo en una. Pero hay más. Producen verdaderos escalofríos acontecimientos como el ocurrido en Kenosha, cerca de Antioch (Illinois), el pasado martes, 25 de agosto. Se organiza, fíjense bien, una manifestación de protesta contra la brutalidad policial. Un grupo de extrema derecha que se hace llamar Guardia de Kenosha llama al levantamiento: “La policía está superada en número. Nuestro alcalde ha fracasado. ¡Tomemos las armas!” Acuden varios jóvenes con rifles automáticos. Y uno de ellos, Kyle Rittenhouse (sus fetiches: la pasma, las armas y Donald Trump), de 17 años, mata a dos personas; hiere grave a otra. ¡Ah! Y todos blancos. La policía le ayudó a escapar. He ahí la distopía de Trump...