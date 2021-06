Dixitalismo xacobino

O significado da palabra persoa xa case está esquecido. Os vellos estámosche moi agradecidos de que neste tempo de vacinas sexamos obxecto preferente, pero queremos ser máis ca obxectos. Máis ca números e máis ca estatística. Porque sabemos (por vellos, non por maiores: os maiores non se decatan de nada) que a cortesía das institucións do poder case sempre é a indiferenza organizada. De xeito que, cando o Leviatán dixital que goberna o mundo parece que nos bota unha man, en realidade só nos está metendo o dedo.

Ou sexa, o díxito (como nos ensina a etimoloxía): “Pulse 1..., pulse 2..., pulse 3..., pulse hasta el infinito”, bérrannos en remoto desde a oficina de trabucos municipais, desde a axencia tributaria, desde a sucursal bancaria... Sonche os bárbaros do século XXI, cos seus “labios como espadas”, cos seus díxitos coma lanzas. Éche a ditadura da Digilosophia, ese horrísono voquible inventado por calquera dixitópata do imperio financeiro para asustar vellos (e vellas) analfabetos en Artificial Intelligence (IA polas súas siglas en galego).

“Os vellos subscriben hipotecas subprime coma rosquillas”, lamentaba Andrew Gowers, director de comunicación de Lehman Brothers mentres se derrubaban as súas altas torres aquel día negro de 2008. Pero os vellos estaban cumprindo co seu deber, que é subscribir os soños (americanos) dos seus fillos. E este fermoso mester non merece a vinganza de reducir custes porque seica a rendibilidade caíu polo chan (de Manhattan), nin de redimensionar, nin de pechar oficinas, nin de esfarelar o emprego, nin de esfolar os vellos.

Imos esquecendo o significado da palabra persoa porque á cultura dixital bástalle con poñer o dedo no ollo, abóndalle a designación e sóbralle a significación. Por iso tampouco recordamos o significado da palabra “vello”, ferida de morte polo eufemismo/feísmo “maior”. Dicía –falando de vellos– don Julián Marías, alá polos primeiros días deste século, que era urxente unha reflexión filosófica, sociolóxica, ética e política sobre o que el chamaba “la edad nueva”: eses quince ou vinte anos que regala a dilatación do horizonte da vida despois dos setenta.

A cada idade vital correspóndelle un “proxecto”, pero esta “idade nova” aínda non atopou o seu, e por iso sufre en alma e carne os abusos dos dixitópatas xacobinos: “Pulse 1..., pulse 2..., pulse 3... Tú vete pulsando hasta que te quedes sin pulso” (que diso se trata). Nesa voz remota parece que, para un home banqueiro, un vello presencial é un lobo para o home.

As novas tecnoloxías son o opio do pobo. E ao mellor mesmo haberá que darlle unha lectura ao vello Marx (que xa ninguén le), porque se cadra o tal “proxecto” dos vellos na súa “idade nova” é seren os novos proletarios. Pero iso si: estamos todos vacinados.