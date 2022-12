“Do gótico ó Art Noveau: Viaxe coa Música Británica”, por la Banda Municipal/ Concerto de Nadal da “Orquestra da USC”

Concierto en el Teatro Principal con la Banda Municipal- 12´00 h.-, esta vez con la batuta de Fabio Turra, ganador del Primer Concurso promovido por la propia Banda Municipal y que tuvo experiencias compartidas en una sesión veraniega en As Praterías, en la que este director se presentó con una selección de piezas como “La fantasía morisca”, de Ruperto Chapí; la “Friendship Fantasy”, de Thomas Doss o la “Fantasía nº 2 (Arco Iris)”, del portugués Duarte Ferreira Pastrana. Repertorio preferentemente inglés en esta matinal, a excepción del italiano Alessandro Vesella (1860/1929), músico con escuela napolitana y que destacó en sus años de trayectoria profesional como director de la Banda Municipal de Roma, en sus años más boyantes, tras tomar la plaza de su precedente Pezzini. No menos importante será su etapa como docente, a la que dedicó atenciones en los años de madurez, ocupando la cátedra de la Accademia Santa Cecilia de Roma, al tiempo que se centraba en la edición de trabajos didácticos, en especial para instrumentación de bandas. Edward Gregson, dejará “Festivo” (1985), resultado de este compositor actual que fue titular del Royal College of Music, entre 1996 y 2008. Se había formado en composición con Alan Bush, al tiempo que estudiaba piano en la Royal Accademy of Music (1963/7). Recibió el Ivor Novello Price, de 1988, por sus trabajos destinados a las músicas joven de la “BBC Television”. Autor prolífico, destaca por trabajos como “The World Rejoicing”; “The Salamander and the Moonraker”, para voces blancas, narrador y orquesta, encargo de los Hallé Concerts Society, de 2018; “A vision in a poem”, concierto para oboe.

“Britannia” (1903), en calidad de himno oficioso y que ha recibido incontables tratamientos, se escuchará en el firmado por Alessando Celardi. Gordon Jacob, con “An Original suite” (1928), obra en tres tiempos: March”, “Intermezzo” y “Finale”, compositor inglés, procedente de la escuela de Dulwich College, y de la “R.C.M.”, trabajó a la par con músicos como Stanford y Herbert Howells. Tras la Primera Guerra Mundial, comenzará su carrera como docente de composición en los Birkbeck and Morley Colleges, siendo miembro muy activo en certámenes de prestigio como los convocados en el Queen´s Hall, los Promenade Concerts, dirigiendo igualmente a grupos como la Royal Amateur Orchestal Society, convirtiéndose en un destacado arreglista y editor, con resultados de referencia como las transcripciones “Orchestal Technique”. Orquestaciones como “Les Sylphides”, a partir de Chopin, para los ballets de Diaghilev y otros de gran éxito para la “Sadler´s Well Company

Gustav Holst, en dos trabajos, un arreglo partiendo de Johan Sebastian Bach, a partir de las formas “Fugue à la gigue”, ambas tan en uso por el compositor barroco que mantendrá su influjo pervivencia a lo largo de los siglos, fuente e inspiración en permanente atractivo y que en este compositor inglés no iba a ser menos. A mayores, la “Saint Paul Suite” (1912), aunque en arreglo de un habitual en los programas de la Banda Municipal, Philip Sparke. Cuatro tiempos en la pieza: “Gigue vivace”, “Ostinato: presto”, “Intermezzo: andante con motto” y “Finale (Dargason): Allegro”. Gustav Holts, con sus colegas de generación, el Imperio Británico en su desmesura. El Holst de la “Rapsodia de Somerset”, los “Himnos Corales del Rig Veda” o la ópera de cámara “Saivitri”. Siempre predispuesto a colaborar con coros y orquestas, como había sido el caso de los estudiantes del Morley College. En su catálogo, caerán como influjo del destino paginas aparentemente destinadas a esas agrupaciones, y el previsible resultado serían composiciones como la “Saint Paul Suite”, atractiva y contagiosa, en un trabajo destinado a agrupación de cuerdas, al que se añadiría el ballet “El ganso dorado”.

Philip Sparke en un nuevo arreglo por la pieza “Henry VIII”, “Past time good company” (1513), el Renacimiento inglés, ahora que tenemos fresca en la memoria la sesión seguida en el “IV Ateneo Barroco” de hace poco tiempo y en la que se siguieron cuatro conciertos, uno de ellos muy a tener en cuenta, en concreto el ofrecido por la “Capela Compostelana”, dedicado a “Tobias Hume e a viola da gamba nas Illas Británicas”, con obras de Henry VIII, Thomas Morley, Tobias Hume, Thomas Tomkins, de las que fueron intérpretes Julieta Viñas- voz y viola da gamba-; Francisco Luengo-violas da gamba bajo, tenor y soprano- y Xurxo Varela- violas da gamba bajo y tenor-, ofrecido en la Igrexa da Universidade. Cuatro conciertos en los que disfrutamos de formaciones como “Qvinta Essençia”, “Armonía Concertada” y culminando con la “Accademia del Piacere” y la soprano Nuria Rial, que destacaron sus atenciones al repertorio teatral español en el entorno de 1700, en especial a las obras de Sebastían Durón y José de Nebra. Un salto pues en el vacío en esta trasposición de épocas y estilos.

Philip Sparke, de nuevo con “Spirit of Andalusia” (2015), compositor que también nos lleva a sus raíces en el College of Music de Londres, y que desde sus años de juventud mostrará interés por crear con otros compañeros, agrupaciones de banda, que condicionará un futuro de resultados prometedores, de ahí la frecuente incorporación de obras suyas que con regular frecuencia se ponen en atriles. Obras como “Orient Express”, “Jubilee Ouverture”, “Jamaica Farewell” o “Tijuana Trumpets”. Fue galardonado en 1997 con el “Sudler International of Composition” y su música goza de preferencia entre las agrupaciones para banda. Además de director de orquesta, es también reclamado para ejercer como miembro de jurado en concursos y festivales. Haydn Wood (1882/1959), completa con “Mannin ven: Dear Isle of Man” (A Manx Tone Poem) un violinista y compositor procedente de la Isla de Man, y que destacó como niño prodigio, interpretando obras de Pablo Sarasate y J.Joachim. Entre sus obras, destacan cuartetos para cuerdas, además de conciertos para diversos instrumentos. Con su compañera Dorothy Court, probó en el mundo del music-hall, logrando éxitos de popular aceptación.

Concierto en la Igrexa da Universidade con ensayo previo a las 12´30 h., antes de ofrecerse la sesión de tarde a partir de las 18´30 h, con entrada libre, en el que la Orquestra da Universidade brindará una oportunidad de aproximarse a las sonoridades de la trompa alpina, con el protagonismo del intérprete Samuel Pérez Llovet, bajo la dirección de Iago Lariño Rodal. En programa la “Suite nº 1” de “Peer Gynt, de Edward Grieg y “Huapango”, del mejicano P.Moncayo. El arpa alpina, tan venerada por Richard Strauss, se presenta como una gran trompeta- y no como una trompa propiamente dicha-, instrumento en principio ubicado en los Alpes, elaborado con madera de corteza, generalmente de corteza de abeto y que presenta una forma recta ligeramente curvada, siendo menos frecuente la forma enrollada sobre sí misma. El tubo puede llegar a medir cuatro metros de largo y suele estar provisto de una boquilla plana de madera (un trozo de boj) o del metal pero no lleva agujeros ni ningún otro sistema que facilite su manejo. La sección estrecha (si tenemos en cuenta la longitud del instrumento) y el pabellón ligeramente cónico. La trompa de los Alpes, permite obtener una escala aproximadamente diatónica en la cual la cuarta queda un poco alta y los armónicos naturales no pueden ser alterados; por su gran alcance, destacan especialmente los armónicos agudos. Cuando se toca el pabellón se apoya en el suelo o sobre un soporte bajo.

Universal obra de Ewdard Grieg, por su celebridad y tratamiento, con las dos suites de Peer Gynt, de la que tendremos la “nº 1, Op. 46”, obra inspirada en la obra del dramaturgo Henrik Ibsen y por sugerencia suya. Obra que se inicia con la evocación del amanecer en un “Allegro pastoral” en Mi M., con el sol asomando entre las nubes y el protagonismo de flauta, oboe y cuerdas, en un “crescendo” luminoso, camino del protagonismo de la trompa. Página breve y seductora, como avante del cuarto acto del drama. “La muerte de Ase”, está destinada a la cuerda en un “Andante” doloroso, en una melodía desgarradora y un lamento por la muerte de la madre de Peer Gynt. La “Danza de Anitra” resulta uu tiempo de “mazurka” que nos sugiere el norte de África, mientras el ritmo es contenido por el triángulo acompañado por “pizicatti”, con los primeros violines, antes de volver a la tonalidad original. “En casa del rey de las montañas”, la más conocida, es un “Alla marcia molto marcato”, correspondiente al segundo acto, cuando el héroe es conducido ante el trono del rey de los “trolls”.

J.P. Moncayo, compositor de Guadalajara (México) nos deja “Huapango”, un reflejo de los dos estilos que cultivó en preferencia, el nacionalismo y el impresionismo, propios de toda su evolución creativa con claros ejemplos como “Amatzinac”, definida según Ángel Salas por ese talante impresionista de lánguidas frases, prolongadas arquitecturas acordales a base de novenas (obtenidas por quintas superpuestas) y la delicada mezcla de texturas tímbricas y explotación minuciosa del color instrumental. En sus inicios fue discípulo de Carlos Chávez, en su etapa del Conservatorio en el que probaría con sus primeros trabajos camerísticos. Con el paso de su trayectoria, habremos de esperar a la etapa de madurez, en la que se estrenan las “Tres piezas para orquesta”, con la que consolidó su carrera profesional a partir de los años cuarenta y cincuenta, alcanzado la cumbre con “Huapango”, interpretada por primera vez el 15 de agosto de 1941, en un concierto de música mexicana. El término “huapango”, designa unas fiestas populares de la región costeña de los estados de de Veracruz y Tamautiplas, así como de la Huasteca, que comprende parte de los anteriores.