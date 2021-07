Do persoal e do político: diarios, puñais e literatura-espello

“Hace mucho que no escribo. Dicen que la energía solo se transforma, yo creo que también tiene derecho a morir. Me compro un libro y el señor que me cobra me sonríe aunque no pueda verlo. Lloro en el supermercado por las mismas cosas de siempre, por la miseria, por mí y por los demás”. Así comeza Diarios, un texto da artista e escritora viguesa Sara Castro, de 23 anos.

Enric Bou (1996) definía a escrita confesional coma aqueles textos in media res acerca dun mesmo e para un mesmo. Hoxe, as redes sociais e a exposición da esfera privada lévannos a compartir cada vez máis esa intimidade: a pulsión de escribir funciona en forma de espello, e nos espellos alleos tamén hai espazo para o noso reflexo. Fálase dunha escritura mutilada onde conflúen voces contraditorias, pensamentos intrusivos e estilos narrativos variopintos. Máis que algo sintético, na senda do autobiográfico, é un tête-à-tête co propio ego, ou inclusive un tirarse pratos á propia cabeza, como demostrou o poeta Jaime Gil de Biedma.

No seu libro Números Vermellos, a autora e actriz Ana Fontenla explica que escribe por moitos motivos: para non comer, non gastar, non fumar, non sangrar, non arder, non chorar. Escribe, di, como podería facer calquera outra cousa: é o seu xeito de canalizar e revisar aquelo que ten ao seu redor. “Para min a escrita parte dun movemento procesual, non busca un resultado. Iso axuda moito ao rexistro e á naturalidade, a partir do non-filtro e a que sexa orgánica. Penso que en todo hai algo de autobiográfico. A pulsión está aí”, explica Ana Fontenla.

Unha sensación semellante pasaba polo lapis de Marinha Paradelo, ourensá de 22 anos que escribe textos a cabalo entre o diario e a poesía. Os seus escritos aparecen na publicación dos Premios de Relato, Poesía e Tradución da Universidade de Vigo. “Sempre crin que escribía só para min, ou sexa para ninguén. Para lerme noutros momentos, para non esquecer e ter un arquivo de sensacións. Sempre crin isto porque custoume moito compartir o que escribía no ámbito público, mais agora xa non estou tan segura. Creo que hai veces que escribo para min, e outras que escribo pensando en alguén que lerá o poema e sentirá cousas, ou non sentirá nada e por iso, por se acaso, non publicarei o poema”, di.

Cando falamos de sentimentos, os textos alleos chegan a sentirse como puñaladas nun reservado contigo mesma. Para quen escribe, é como espirse diante dun papel. Este, segundo Ana Fontenla, é o camiño máis compricado. “Agora estou traballando nun texto sobre a morte do meu pai. É un tema tan íntimo e ás veces é tan duro volver a el que me leva ao punto de querer atopar ese respecto por min mesma, por riba de calquera outra cousa”, explica.

Pero rexistrar as cousas pequenas é algo que aconteceu sempre, e as nosas librarías están cheas de referentes: Alejandra Pizarnik, Sylvia Plath, Fernando Pessoa, Franz Kafka, Simone Weil, Susan Sontag, Miguel de Unamuno. Este mesmo ano, a editorial Chan de Pólvora vén de publicar os cadernos persoais do poeta Lois Pereiro, páxinas abstractas nas que se mestura o seu devir por Europa e unha auscultación aguda do mundo que o rodea.

“Eu téñolle infinito cariño aos diarios de Anaïs Nin, nos que mestura a súa vida privada con esa literariedade coa que ela expresa as emocións. Agora facemos o mesmo que facía Nin, só que nunha época algo máis tolerante e cunha plataforma moito máis potente”, conta Sara Castro. A plataforma na que ela se desenvolve é Instagram, onde o seu perfil (@mismanostusmanos_) ten máis de 2.000 seguidores. Tamén Marinha Paradelo consume este tipo de literatura: “En lingua galega e en concreto na poesía, sinto que a nosa tradición sempre mantivo esa importancia do íntimo, do humano e do cotián. Penso que moitas autoras novas galegas seguen por esta liña e lémbrome de Arancha Nogueira, por exemplo. Tamén no galego que cruza o Miño atopo referentes aínda que non tan novas, como é o caso de Adília Lopes, onde o cotián e o político aparecen sempre ligados”.

Marinha fala sobre vivir neste mundo terrible, sobre non ter cartos e ser muller e que che gusten as mulleres, e os homes; sobre o amor, as contradicións, a súa mãe, o seu pai, a universidade ou o espazo exterior. “En xeral falo sobre as cousas que pensamos todas e deixo que as miñas palabras se contradigan e sexan ás veces malvadas e noxentas, porque as persoas somos complicadas e o mundo tamén o é”, sinala a artista.

Por suposto, en toda escrita confesional adoita haber unha unión indisoluble coa realidade política da súa autora. Pois os vértices do caderno tamén poden ser políticos, cando versan sobre a vida. “Non creo que se poida separar a esfera privada da política. No meu caso é de forma explícita, pero incluso cando non o é. Os nosos actos e os nosos pensamentos mostran tamén as liberdades coas que contamos”, conclúe Sara Castro.