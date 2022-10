“Do tradicional ao vangardista”, Banda Municipal dirigida por José Mª González, en el Teatro Principal

Concierto de la Banda Municipal en el Teatro Principal,-12´00 h-, dirigida en esta ocasión por José María González, segundo premio del Primer Concurso de dirección propuesto por la Banda Municipal de Santiago y que reparte su programa entre clásicos románticos como Amilcale Ponchielli en su “Symphonie per banda” y Camille Saint-Saëns, por “Orient et Occident”, a ellos, se añaden Serge Jean Lancen (1922/2005) del que se elige la Symphonie Iberique”, obra de 1991, en sus tiempos “Andante moderato”, “Alegro vivo”, “Andante” y “Allegro vivace”, composición tardía y de madurez, en el que dio a conocer trabajos como el “Concerto pour hautbois”; “Jeux pour Musiciens”, para grupo de vientos y ya en esas cercanías, “Copacabana” y la “Little Symphonie”. Músico prolífico por excelencia, tras sus estudios en el Conservatorio de París, en donde tuvo como maestros a la insigne Marguerite Long, a Rose Lejour y a Lazar Levy.

Otros maestros apreciables, fueron Noël Gallon, Henry Busser, y Tony Auben, en armonía, contrapunto y composición. En el año 1950, había sido galardonado con el prestigioso Grand Prix de Rome, por la cantata “Bettine”, un período intenso de su creación, en el que dio a conocer el “Concertino para piano y orquesta” y “Domino”, para piano solo. Destacan trabajo suyos como las “Trois chansons dans un style française”. Mantuvo una colaboración intensa con Désiré Deneyna y en 1985, recibió el reconocimiento de la Association World for Symphonie & Bands “. Fue premiado por la Communaute Radiophonic Française y en el desarrollo de su estilo, parte de un neoclasicismo, que trasladará a su preferencias en trabajos para el cine y las bandas sonoras, con elementos procedentes del jazz.

Camille Saint-Saëns, y sus guiños exóticos un tanto superados para criterios actúales recibimos en la especie de poema sinfónico “Orient et Occident op. 25”, parejo a otras curiosidades del francés como la divertida “Danse macabre” y los detallitos que va colando en “El carnaval de los animales”. Exotismos que no dejará de incorporar a algunas de sus sinfonías y obras concertantes y evidentemente en su ópera “Samson et Dalila” que curiosamente conserva su vigencia en programaciones de temporada. También entran en el cupo obras como el poema sinfónico “La rueca de Onfalia”, destinado a los populares Concerts Pasdeloup, pieza que como la que escucharemos, sigue con gusto los estilismos de Ferenz Liszt, al que confesaba una profunda admiración. Quedamos pues, a parte de este “Orient et Occident”, con los vagos ecologismos silvestres de la fantasía zoológica “El carnaval de los animales”, que se ofrece a los tratamientos más libérrimos y que le dio una celebridad universal. Un Saint-Saëns, dispuesto a ponerse el mundo por montera y con éxitos asegurados.

Amilcare Ponchielli, engancha por su ópera “La Gioconda”, que vagamente se acerca al Verdi al que siempre tuvo en estima y que esta ópera consigue confirmar su propio sello a partir de un complejo folletón, en el que no faltan dependencias de Meyerbeer en sus desmesuras. Es curioso que le haya salido una firme defensora en años posteriores como María Callas y que a la vez, por la falta de confianza en sí mismo, se sintiese obligado a permanentes revisiones musicales de sus trabajos siempre acompañado por su inseparable Teresa Brambilla, una soprano de éxito y que conseguiría encumbrar a esa ópera por excelencia, que actualmente se ofrece en temporadas de los grandes coliseos, especialmente en su país, en donde había estudiado en el Conservatorio de Milán, siendo respetado por profesores y colegas, quienes le calificarían con el sobrenombre de “Il genietto”. La pieza elegida para esta sesión, la “Symphonia per banda”, es modelo de su resuelta capacidad se tratar un género aparentemente sencillo y contagioso.

Luís Serrano Alarcón, brinda la “Pequeña suite para banda”, músico de escuela valenciana con una consolidada experiencia junto a agrupaciones como la Sociedad Primitiva Alboracha; la Sociedad Artística de Chiva (1996/9; el Centro Musical de Benimaclet (2001/4) o en Centro Artístico de Música de Betera (2006/14), con el que participó en Cincinatti en las convocatorias de la “WASBE”. Fue premiado en el Concurso Internacional de Música de Bandas en Corciano (Italia), por su obra “Preludio y danza del Alba- un quinteto para metales y banda sinfónica- . “La Dama Centinela” (2010), fue otra de sus composiciones galardonadas con el “Premio Euterpe” , de la Federación de Bandas de Músicas y Ensembles. “B-Shide Concerto”, surgiría como un compromiso procedente de Minnesota, en 2014. Destaca en su catálogo el musical “Invisibles, los niños en el tiempo” y la “Symphony for Wind and Orchestra”, trabajo para la Souterneastern Conference Band, además de “De Tiempo y Quimera”; el “Concertango”, para saxo alto, trío de jazz y banda; “Marco Polo, los años de Catay” o “Marco Polo, el Libro de la India.

Santiago Quinto Serna con la pieza “ Night and Day”, un músico de Albatera (Alicante), con formación como chelista, bombardino y dirección orquesta, destaca por trabajos como la “Suite sencilla. Orión”, la “Rapsodia Hernandiana”- obra que presentó en los certámenes “WASBE. Young Winds O.”, dirigida por un maestro de prestigio como J.Rafael Pasqual Villaplana, del que tenemos excelentes impresiones por su colaboración con nuestra Banda Municipal. Su obra “Metamorposis for Band”, había sido una verdadera tarjeta de visita en lo relativo a su proyección profesional. Fue Premio de Composición Coral J.Bautista Comes, de Segorbe; del certamen Ciudad de Torrevieja de Composición (2005) y del Matilde Salvador de obras corales. Ejerce como profesor de armonía, orquesta y composición orquestal de Informática y análisis Musical, en el Conservatorio Pedro Terol de Orihuela, compartiendo la dirección de la Banda de Música La Aurora, de Albatera.