Doblegar curvas

Todavía anda nuestro gobierno, metido en la faena de acabar con la pandemia del Covid, cuando asoma, fea y dura, la amenaza de la viruela del mono, que no se trata, precisamente, de un anís para una fiesta. Arden nuestras tierras entregadas a las fauces de un fuego inclemente y agresivo, el agua escasea y recordamos aquello de “la pertinaz sequía” de tiempos rudos, que lo fueron, en múltiples aspectos. En los campos de Ucrania los cañones rusos arrasan vidas y sembrados que presagian carencias vecinas de la hambruna.

La energía, cara e insuficiente, amenaza un mínimo confort en los hogares de toda Europa. En España, con la agravante de la torpeza diplomática de nuestro gobierno, en el trato con los países árabes vecinos. Todo junto y, en su medida, nos llevó a una inflación del 10,80 %, por ahora, amamantada con el “far niente “de vagos soñadores de cielos pendientes de ser conquistados por descuideros políticos. Palabras, increíbles palabras, de parte de quien demostró que no tiene ninguna. Discursos largos y soñolientos como copias bolivarianas que “hablan paja “y no dicen nada. En la pantalla aparece, apoyando el discurso del presidente el lema “cumplimos “. ¡Qué falacia! . Cumplimos con nuestros intereses personales y políticos. No, con los del pueblo. Manejan, como expertos, la táctica del populismo y de la excusa de la guerra de otros, la pandemia y los incendios. Se visten “con plumas ajenas”, como dijo el poeta latino Horacio.

Presumen de Reforma Laboral, que fue un simple afeitado de lo que había hecho el gobierno del PP. Desprecian las ofertas y consejos de la oposición, a la que ignoran, culpándola de falta de diálogo que ellos mismos eluden y reservan para pago del apoyo separatista y filoteara. Tenemos un gobierno ineficaz, dicharachero y frívolo, que gobierna hablando de curvas doblegadas que no están y de corbatas, que son prendas de vestir y no de abrigo, para hacer de termostato corporal, en el invierno que vendrá.

Un gobierno peligroso que presiente el descalabro electoral, y que puede emprender una huida hacia delante, procurando resistir hasta el final de tan falaz legislatura, con el consiguiente daño para los intereses de nuestra nación. El paro (el auténtico), la sanidad, la agricultura, la deuda pública la inflación... Quedan muchas curvas por doblegar.