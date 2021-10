ENTRE o final da estación do verán e o comezo do outono ten lugar un dos momentos máis espectaculares con que nos pode agasallar a natureza. Refírome á cata do mel, que adoita realizarse no mes de setembro. As abellas dedican toda a súa curta vida á elaboración deste ouro doce polo que salivamos os máis golosos, defenden a colmea fronte a todo perigo e a miúdo perden a vida porque a velutina lles arrinca a cabeza no voo. Que inxustiza! Os apicultores vense así na obriga de convivir con esta especie de avespa, a grande depredadora das abellas.

En Galicia están a morrer moitas colmeas debido á ferocidade da avespa asiática e todos estamos en risco de sufrir as súas picaduras. Talvez teñamos que poñer a esperanza na ave rapaz que se alimenta de asiáticas e abellóns (en especial de larvas) e que xa está a verse en maior número na cornixa cantábrica, aparecendo no norte da Península dende Galicia ata o País Vasco e parte da costa catalana. No abelleiro europeo temos ó mellor depredador natural da velutina, segundo os expertos.

As pobres abellas viven entre vinteún e corenta días dándoo todo na colmea para producir mel que sirva de alimento para todo o ganado, limpando a colmea, coidando da cría, defendendo á raíña, etc. E... de súpeto, despois de cumprir co seu cometido de obreiras, saíndo a diario co obxectivo de obter o mellor de cada flor... morren. Unha vez que a cría chega á idade adulta a súa misión é a de procurar néctar e polen.

Pero ademais teñen outro cometido: o da polinización. Segundo os datos ofrecidos por Greenpeace o 75% dos alimentos que consumimos proceden da polinización, un proceso natural que favorece que se fecunden as flores e así dean froitos. Temos que ter claro que a biodiversidade da terra depende das abellas e que o uso de produtos tóxicos e o cambio climática tamén inflúen negativamente.

No mel temos un alimento natural, un dos máis completos que poidamos imaxinar. O certo é que este doce pracer tamén posúe moitas propiedades que son beneficiosas para a nosa saúde, axudando a que incorporemos na nosa dieta os nutrintes fundamentais, con vitaminas, minerais e aminoácidos esenciais. Non esquezamos tampouco que o mel ten propiedades antioxidantes, antisépticas, antiinflamatorias e antimicrobianas. É realmente un tesouro este prodixio da natureza, co que eu desfruto coma unha meniña (confésoo). Que marabilla coller unha culler de mel, metela na boca e sentir no padal o sabor das flores e da natureza en estado puro.

Pero tamén teño que dicir que ó catar o mel, ó sacar os panais da colmea, mesmo me sinto un tanto culpable, despois de saber que estas pequenas traballadoras (as obreiras máis cualificadas) recorren ata doce quilómetros para recoller o polen e o néctar necesario para fabricar o mel que despois desfrutamos, por exemplo, con queixo do Cebreiro e pan cocido en forno de leña.

Recordando o que teño lido hai tempo sobre o proceder das abellas... que cando unha descobre o lugar onde alimentarse llo comunica ás demais facendo unha danza circular para indicar onde se encontra e a distancia, etc. penso que a extracción dos panais vén a ser un roubo, arrebatándolles todo o conseguido con tanto esforzo, despois de tantos viaxes poñendo en perigo a súa vida.

Recentemente asistín a unha cata do mel, achegándome a distintas variedades monoflorais de silva, eucalipto e castaño. Arrecendos diferentes e sabores contrastados, con diferencias notables entre o mel de montaña e aquel no que non está presente a uz. Toda unha experiencia. Para repetir.