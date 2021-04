Don Camilo e as campás

CANTA primavera había este día no cemiterio de Adina. Paseando entre o sono dos residentes cadraba ben evocar aquel verso de Juan Ramón: “Aquí morir es sano”.

– Coño, si. En tempos de pandemia un cemiterio é o máis seguro. Podes estar sen máscara. Ninguén che vai botar o alento.

Aquí as almas xa non precisan ningunha careta. Nun camposanto, moito aforra un escritor en máscaras. Coma Juan Marsé (finado hai pouco), que agora de morto publica sen disfraces un dietario –Notas para unas memorias que nunca escribiré–, que deixa no aire un aerosol de maledicencias contra os seus colegas. Son epítetos biliosos, pero finalmente resultan insípidos. E iso é imperdoable nun autor con vontade de estilo. Porque un escritor pode (incluso debe) practicar a maledicencia, pero non por maldade senón por vaidade, unha paixón que nun literato (ou literata) sempre debe ser fonte de creación e orixinalidade. Un autor non pode insultar coma un señor calquera nun semáforo. Marsé adxectivaba ben na ficción, pero mal na respiración. Odiaba mal. Se cadra porque odio xa perdeu a categoría de paixón e agora só é un vulgar delito.

– Coño, si. Sen odio e sen amor (que é o seu irmán) acábase a literatura.

Juan Marsé chámalle “campanudo” a Cela. Pero a prosa de CJC non é campanuda, senón campanaria, que é moi distinto e remite a un estilo ou xénero moi propio da literatura galega (non confundir co “noso sistema literario”): a literatura de aura de campanario, en cuxa modesta orixe aldeá radica a súa vocación planetaria.

Rosalía nace en son de Bastavales, pero o seu verso é universo; Cunqueiro esperta coa canción da Paula (a campá da catedral de Mondoñedo), pero vai dar a un cosmos chamado Merlín; e Cela alenta para o mundo baixo o ceo protector do campanario de Iria. “Que alegre o voltear das campás de Adina”, clama o neno Camiliño Josesiño, cando, despois dunha visita aos seus avós de Tui, volve a Padrón. Cóntanolo en La Rosa, ese aromático libro de memorias no que tamén se oe “o bronce franciscano” das campás do mosteiro de Herbón.

Ao final a Marsé abandonárono as musas e negáronlle unhas campás de gloria (as musas póñenlles moito os cornos aos escritores vellouqueiros). Triste destino o dos adxectivos, que hoxe, por falta de talentos literarios, foron parar á boca(za) dos políticos. Por poñer un exemplo: “cristalino”, un epíteto moi do gusto modernista e de Rubén Darío, agora aparece brillando coma unha daga entre a dentamia caimán de Pablo Iglesias: “Voy a ser cristalino”, óeselle dicir con frecuencia.

– Coño, si. Pero é cristalino de don Ramón de Campoamor: só mira a política coa color do seu cristal. Empezou en color morada e vai camiño de terminar en negra.