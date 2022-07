Don Camilo e as lágrimas

NUNHA destas bonitas mañás, cadrando coa espectacular representación en Madrid da Decadencia de Occidente (por certo, cumpre agora un século o célebre libro de Spengler, pero non estamos para celebrar centenarios que nos fagan pensar), fun pousar unha rosa de estío sobre a tumba de Cela, que nestes tempos para bellum xa parece a dun soldado descoñecido (ademais de escritor ignorado).

Ao ir achegándome reparei na figura dunha vella velliña que estaba ao pé da pedra, enguriñada coma en conversa co alén. Mesmo semellaba que lle pingaba unha lágrima, igual ca nesas estampas que nos van quedando na memoria nas que alguén chora ao lado dunha tumba. Se cadra don Camilo xa non ten quen lle escriba pero aínda hai quen o chore.

–Coño, si. Nunca saberemos por quen puidemos ter sido amados.

Na vida de antes emocionaba sorprender estes monólogos (ou diálogos, vai ti saber) de espíritos nun recuncho de camposanto, e eu vin facendo un álbum na miña memoria que empeza pola imaxe de miña nai de muller nova cunha lágrima na meixela diante do nícharo dun soldado (descoñecido). E de seguido afeccioneime á colección destes fotogramas, viñesen de onde viñesen no tempo e no espazo, porque cada quen ten as súas rarezas. Así que tanto me serve aquel de Madame de La Fayette vertendo lágrima sobre a terra protectora de Monsieur de La Rochefoucauld...

–Coño, si. O destes dous foi o úni-

co caso de amizade pura entre un

home e unha muller na historia da

literatura.

... coma aquel aínda máis inopinado da lágrima de Federico Engels ao pé da tumba de Carlos Marx no cemiterio de Highgate, sobre a que “xa verdea a primeira herba”, como escribiu Engels aquel día dunha primavera a rente ao final dun século que anunciaba o principio doutro século de revolución en flor...

–Coño, si. Que falta nos facían agora uns cantos revolucionarios profesionais en vez de tantos enxeñeiros (e enxeñeiras) de Big Data e Intelixencia Artificial, apurados en nos deseñar un futuro que non haberá.

... para rematar coa lágrima de Camiliño Josesiño que afloraba á beira do descanso de Juan, o xardineiro da casa de Iria, tan querido e perfumado polo autor de La rosa.

De volta vou deixando atrás o son das campás de Adina mentres se escoitan en Madrid as trompetas do xuntoiro da Decadencia de Occidente, onde todos (e todas) están encantados de coñecérense pero seica ninguén sabe o que é un soldado descoñecido.