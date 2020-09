Doña Emilia en Meirás

MUCHO hemos hablado en las últimas jornadas Sanxenxo na Historia de doña Emilia Pardo Bazán y de la Torre de Miraflores, su residencia estival en Sanxenxo durante su más tierna infancia y adolescencia. No suponíamos entonces que, pocos días después, el TSXG dictaría sentencia para que el pazo de Meirás, otro de los inmuebles históricos vinculados a la escritora, pasase a manos públicas.

Sin ser experto en arte ni en arquitectura, siempre me figuré que las Torres de Meirás, cuya construcción promueve Pardo Bazán a principios de siglo XX, están inspiradas en la Torre de Miraflores. Ella amó a Sanxenxo pues, como escribió Rilke, la infancia es la patria del hombre, y no sería raro que estas torres coruñesas reflejasen el afecto de doña Emilia por Sanxenxo y su comarca.

Un afecto que plasmó en una de sus últimas novelas, La sirena negra, en donde aparece evocado Portodor (nombre literario de Sanxenxo) y que data, curiosamente, de la misma época en la que se está construyendo las Torres de Meirás.

Desconozco cuánto hemos perdido de su biblioteca y de su archivo, pero de lo que no me cabe duda es de que nuestra escritora quiso volver a Galicia e incluso acarició la idea de ser enterrada en un rincón tranquilo de la finca que rodea las Torres de Meirás. No pudo ser y sus restos mortales reposan, junto con los de su hija Carmen, en la cripta de la iglesia de la Concepción de Madrid.

Creo que sería algo más que un gesto romántico cumplir la última voluntad de doña Emilia y traer a la Galicia que tanto amó sus restos mortales. Acaso en las Torres de Meirás, dedicadas a casa museo de la escritora, o en cualquier otro lugar que acoja la memoria de nuestros gallegos ilustres.