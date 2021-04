CADA país en Europa va por libre. Vivimos en una pandemia y no parece haber ningún tipo de coordinación. Menos delante de la vacuna más polémica de la historia... AstraZeneca sigue sembrando la polémica. Se dice que ofrece más ventajas que inconvenientes. Pero la Agencia del Medicamento reconoce también que hay relación entre las vacunas y los trombos sufridos por distintas personas a las que se le administró. Primero no tenía relación con los episodios de trombosis. Ahora sí. Dinamarca fue el primer país en paralizar la vacunación con AstraZeneca, siguiéndole Noruega. El resto de países no coincide en los tramos de edad establecidos.

Es indignante que ahora se haya ampliado en nuestro país la edad hasta los 69 años y que hace una semana no se recomendase para mayores de 60 porque no se habían realizado ensayos clínicos en esa franja de edad. Ahora en Reino Unido se administrará otra para los menores de 30 años. Porque AstraZeneca no parece recomendable... Y en Galicia comenzaron a administrarla en el mes de febrero masivamente entre el profesorado (el día 27, como conejilla de indias, recibí la primera dosis), el cuerpo de Policía, etc. Lejos quedó la de Pfizer que algunos tanto ansiábamos.

¿Quedaremos ahora con la primera dosis? ¿Dará esta suficientemente inmunidad? ¿Se administrará la segunda dosis de otra vacuna? ¿Qué efectos podría tener esa decisión? Todo son incógnitas. Sigo diciendo, como ya señalé en estas mismas páginas, que se está actuando de forma improvisada. Seguimos igual que al principio de la pandemia. Donde dije digo, digo Diego. El miedo a la vacuna anglo-sueca es cada vez mayor.

Ahora Sanidad muestra el deseo de posponer la vacunación con la firma británica de los menores de 60 años. Hace unos días se restringía para los que tenían una edad comprendida entre 60 y 65. En España se había adoptado la decisión de no usar la vacuna en mayores de 65 años. Ahora cambian de idea y la amplían hasta los 69. Vergonzoso que hoy se proporcione una información y mañana otra.

En España inicialmente se administraba a menores de 55 al no haberse realizado ensayos suficientes que demostraran su seguridad y eficacia para personas más mayores. Se debatió a mediados de marzo la eliminación de límite de edad. ¿Cómo puede ofrecer credibilidad un Gobierno que actúa de semejante modo? Todo son vaivenes y ya estamos más que cansados.

En EE. UU. vacunan masivamente. Están empleando a la vez en todos los lugares dispuestos para la vacunación Pfizer, Moderna y Janssen (de la que se acaba de decir que podría verse obligada a desechar 62 millones de dosis, ¡una locura!). Según una investigación realizada por el periódico The New York Times parece que esas dosis podrían estar contaminadas por mezclar los componentes de dos vacunas distintas. Realmente terrorífico si es así.

Cuatro millones de personas son vacunadas diariamente en USA, mientras aquí vamos tan lentos y algunos con la primera dosis de AstraZeneca ya se sienten protegidos y relajados. Lo veo a diario entre mis compañeros de trabajo. Algunos tienen la falsa seguridad de creerse invulnerables mientras otros, a pesar de tomar todas las precauciones a nuestro alcance, decidimos hacernos otra PCR como en Navidad, para ver a la familia.

Nos va la vida en ello. Un año después seguimos actuando de forma similar como país. Las imágenes de la pasada Semana Santa, con playas y terrazas llenas, sin distancia ni mascarilla, hacen que suba la tensión y sea difícil de conciliar el sueño. Por querer correr mucho, volvemos a caminar hacia atrás.