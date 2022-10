¿Dónde están las chicas afganas?

Hace poco más de un año que Occidente, tras haber tutelado al gobierno de Afganistán y conseguido claras mejoras para la población, decidió abandonarlo con una retirada que culminó en el episodio vergonzoso y humillante de la desbandada en el aeropuerto de Kabul. Fue justo a partir de ese día cuando volvió a cambiar de nuevo el destino de las chicas de mi país.

Llegaron los talibanes y se encontraron con que las escuelas habían estado cerradas por el COVID-19, y eso hizo que les resultase más fácil, cuando el país dejó de tener gobierno, ejército y policía, cuando se hundieron la administración y la mayor parte de las empresas, hacer que las escuelas continuasen estándolo. Primero nos dijeron que abrirían escuelas y universidades para todo el mundo, pero cuando comenzó el curso, lo que en Afganistán es siempre en la segunda quincena de marzo, los talibanes ordenaron que todas las chicas mayores de 12 años se quedasen en sus casas. Ya solo podrían ir a la escuela los varones. Todas las adolescentes del nuevo Emirato Islámico perdieron su derecho a la educación. Según la ONU su cifra es superior al millón.

Dijeron primero los talibanes: “tenemos que decidir cómo deben ser los uniformes de las chicas, porque los que llevan no son lo suficientemente musulmanes”. Pero el nuevo uniforme acorde a la sharía nunca llegó. Y entonces pasaron a decir que en realidad era el currículo escolar el que no se ajustaba a su ley islámica, pero que, una vez que se hubiesen hecho “los ajustes necesarios”, entonces las escuelas de las chicas volverían a abrir. Pasaron los meses y con ellos unas mentiras venían detrás de otras, y siempre continuaban diciendo que “estaban estudiando el asunto”, para salvar su imagen ante la opinión pública internacional, que consideraba que los mayores abusos son los que se cometen contra los niños y las mujeres, y que no hay nada peor que negar a una persona el derecho a conseguir la educación que le permita mejorar su vida.

Nunca llegó la reforma, solo una interminable retahíla de excusas. Llegó el ministro de educación y dijo que era la presión de los ancianos líderes locales la que impedía que las niñas volviesen a la escuela, y que se trataba de un tema cultural. Y sobre todo que eran las propias familias las que no querían que sus hijas estudiasen a partir de los 16 años. Para demostrar que, como siempre, estaban mintiendo, chicas de la provincia de Paktia salieron a la calle para protestar contra las medidas arbitrarias que les prohibían ir a la escuela. Y, como continuaron las protestas, las autoridades locales volvieron a abrir los colegios para chicas, pero inmediatamente los talibanes se apresuraron a cerrarlos.

Por si fuera poco, y como siempre todo puede empeorar, los talibanes cambiaron al ministro de educación, que les debía parecer pusilánime, porque por lo menos escuchaba a la gente, y nombraron ministro a un extremista, que ni siquiera tenía los estudios primarios, y que había sido líder del consejo provincial de los ulemas de la provincia de Kandahar. Su nombramiento fue ya el último clavo que selló las puertas de las escuelas de la chicas afganas.

Afganistán es el único país del mundo en el que los niños no son libres de jugar como quieran y en el que las niñas tienen prohibido ir a la escuela. La mayor parte de la población no comparte la ideología talibán, pero apenas puede hacer nada, porque ahora los talibanes tienen en su poder las armas y equipamientos del antiguo ejército, minado por la corrupción como el resto del país, ante la indiferencia culpable de unas autoridades occidentales que la toleraron a sabiendas de que suponía un gigantesco despilfarro de los fondos destinados a la población del país.

Habría que preguntarse por qué los talibanes reprimen de un modo tan fanático a las mujeres. No es porque desprecien el sexo, ya que están obsesionados con él. A lo que le tienen miedo es a su inteligencia, y por eso no quieren que accedan a la educación. Todo el mundo ha tenido una madre, ¡hasta los talibanes! ¿Cuál ha sido su relación con ella? En el documental de la directora iraní Nahid Persson: Cuatro esposas, un hombre, una de ellas le canta este nana a su hijo: duerme, duerme mi corderito, que cuando seas mayor te olvidarás de mí. Y hay otra nana en mi lengua hazara que dice: Lalay lalay ate-aya/ Lalay lalay ate-aya/ Ate-bacha shikar rafte/ Da Koh-e gholja zar rafta; es decir: Nana de mi bebé, nana de mi niño/ Nana de mi bebé, nana de mi niño./ Tu padre se fue de caza/ se fue a la montaña de Gholjazar.

Este es el destino de las chicas afganas, indefensas, abandonadas y desapareciendo progresivamente en el olvido en un mundo que ha decidido ahora que el mayor de los males ya no es el integrismo islámico, sino nuevos países, como Rusia y China que son, de momento, la nueva encarnación del mal.