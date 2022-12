¿Dónde están los socialistas?

NO se sabe muy bien qué ocurre en la familia socialista. La de verdad, no la sanchista, que tiene poco que ver con los principios que defiende el PSOE. No hay más que hablar un rato con militantes y votantes eternos del PSOE para conocer su abatimiento. No acaban de asumir en qué ha convertido Sánchez el partido, cómo lo diseñó para adaptarlo a sus necesidades y propósitos, rozando incluso la inconstitucionalidad.

Pedro Sánchez no habría tenido el apoyo mayoritario de los delegados en el último congreso si hubieran sabido el uso que pensaba darle Pedro Sánchez si se convertía en presidente de gobierno. No es especulación periodística, sino confesiones de algunos de esos delegados que, hoy, se duelen de haber creído a quien se presentaba a unas primarias contra Susana Díaz.

Los últimos días se han multiplicado las declaraciones de personajes públicas del socialismo histórico, todas ellas críticas con la deriva de Pedro Sánchez. Los más contundentes, Leguina tras su expulsión, y Felipe González, hasta ahora más moderado al opinar sobre el presidente de gobierno. No lo ha sido con Susana Griso... pero sus reflexiones han quedado en nada. Como han quedado en nada las reflexiones de algunos barones regionales que, a la hora de la verdad, temen las consecuencias de enfrentarse al secretario general del partido.

Desde el gobierno insisten en que Sánchez no ha tomado ninguna decisión ilegal y que responde al bloqueo del PP para renovar los cargos del CGPJ y del Tribunal Constitucional. Puede que las intolerables maniobras del pasado viernes, y anteriores, no sean ilegales, pero son profunda e incuestionablemente antidemocráticas. Inciden en la instrumentalización de la Justicia a través del gobierno. En cuanto a la acusación de bloqueo del PP, a otros con esa milonga. En democracia se puede y debe negociar todo, pero Sánchez está maniatado por las exigencias de sus socios.

¿La respuesta es una moción de censura? Qué más quisiera Sánchez que la presentara Feijóo. Lo hizo González sabiendo que la perdía, pero tenía enfrente a un presidente que jugaba limpio.