Dos en la carretera

ME DIJERON que no podía comparar a Isabel Díaz Ayuso con Yolanda Díaz, o viceversa, que no podía establecer paralelismos, ni cosas, pero ahora mismo ellas llevan el estandarte mediático por la parte femenina, de maneras distintas, eso desde luego, pero ahí están, bajo los focos, bajo el volcán.

No quiero hacer de menos a otras mujeres que fungen de ministras y líderes políticas: cada vez hay más y uno se alegra de que eso suceda por fin. Lo que pasa es que la gestión a veces lo desdibuja todo, la digestión de la gestión, me refiero, y salir a los medios (que no es metáfora torera, sino comunicativa) trae sus dificultades, porque no todo se puede explicar en dos telediarios, lo mismo que no se puede aprender economía en dos tardes.

El ejercicio diario de la política es difícil, tiene algo de picar piedra, hay que demostrar que lo tuyo es mejor que lo de los otros, y, sobre todo, distinto, porque el éxito viene de la marca. Pero Isabel y Yolanda, Yolanda e Isabel, siendo tan diferentes, ocupando puestos, también, muy diferentes, han logrado sacudirse ese disfraz de lo cotidiano, ese batallar entre papeles, y aparecen siempre en las pantallas como con frases nuevas, como recién llegadas del guionista, o de los asesores, animando el cotarro.

Claro que una se proyecta desde la Comunidad de Madrid, que ella dice que es España, aunque también hable desde Washington, porque la política ama mucho los escenarios monumentales. Y la otra se proyecta desde el Gobierno, desde

el otro lado del Gobierno, desde la otra orilla, o como se llame. A ambas se les atribuye una energía no-table, un despliegue casi cotidiano ante los micrófonos y las pantallas.

No está muy clara cuál es su capacidad de influir en el devenir de la política española, pero su presencia, la presencia de ambas, es innegable, y la derecha y la izquierda se ven obligadas a interrogarse sobre esa presencia, a tenerla en cuenta, incluso se ven obligadas a evaluar cuáles son sus propósitos.

Lo que podría significar inquietud por los líderes de uno y otro lado espectro político, incertidumbre, o sea, a la espera de que se configure el panorama de las próximas elecciones, que aún está cociéndose. Porque ahora vienen meses en los que se acelerarán los enfrentamientos y en los que Sánchez buscará la manera de derrotar a esas encuestas que parecen beber demasiado del chispazo eléctrico. Y ahí va a estar Yolanda.

Leo que hay gente a la derecha que piensa que a Isabel Díaz Ayuso le queda otra marcha, como dicen de los deportistas. Que en la convención propició el éxtasis de liderazgo, como hacen todos los partidos, pero que en el fondo ella tiene unos planes, esas ideas del Madrid irradiador que la ha lanzado a la fama, a qué dudarlo. En fin, todo eso ya se verá, si es que llega a verse.

Yolanda, tras la marcha de Pablo Iglesias, tiene también un núcleo irradiador que nace del Gobierno al que pertenece, y supongo que de su pedigrí político. No es que Sánchez tema que Yolanda lo acapare todo, pero es cierto que ahora las discrepancias parecen menores, aunque las haya, porque ahí reside parte del proyecto de Díaz, terminar con la división de la izquierda. Su liderazgo aglutinador (quizás Errejón incluido, quién sabe si el propio PSOE) la convertiría en protagonista, quizás, de un regreso a una especie de bipartidismo pragmático, tantas veces rechazado, sí, pero con una cuota de poder y decisión muy superior a la que tiene. Que ya es mucha.