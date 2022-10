Dos genios que se van

ACERCARSE a la edad provecta conlleva la presencia en numerosas despedidas, y así, en las últimas horas, he sentido en lo profundo el adiós a dos genios, que acaban de irse. Dos genios del periodismo, de ese periodismo que quizás algunos no recuerdan o que por su juventud no conocieron, aunque espero que alguien se lo haya contado. Uno, muy cercano durante muchos años, Manolo Blanco, el reportero gráfico, como me gusta llamar a los de su estirpe, figura fundamental del fotoperiodismo y la crónica ilustrada de Galicia, y desde luego de esta ciudad. Y, por supuesto, de este periódico. El otro, más lejano, Jesús Quintero, el gran entrevistador andaluz que marcó una época inolvidable. También el loco se nos ha ido.

De Manolo Blanco recuerdo conversaciones en la redacción, siempre desde su curiosa perspectiva, lo cual le otorgó a buen seguro una forma especial de mirar el mundo. Su historia y su vida, dedicada en cuerpo y alma a la profesión, ha sido glosada ya en todos los obituarios publicados en las últimas horas, pero como sucede con los grandes testigos de la actualidad, a Manolo Blanco se le comprende mucho más contemplando sus fotografías, porque su historia es en realidad nuestra historia. Ahí estamos todos, y él mismo, ahí está el recuerdo de lo que fuimos y el avance de lo que seremos.

La muy noble profesión de reportero gráfico, incluso en estos tiempos de lo digital, que ha llevado a redactores y entrevistadores (entre los que me incluyo) a fotografiar tantas veces para abreviar el proceso, debe entenderse como una de las vigas maestras del edificio del periodismo. Cuando todo era mucho más lento, a pesar de que en un periódico todo debe ser rápido, Manolo Blanco logró combinar esa lenta perfección con el sentido de lo inmediato. El revelado, el descubrimiento del trabajo del día, las fotos que hoy nos parecen artesanales y casi una reliquia, eran en realidad moneda común en la redacción de hace décadas, el arte, la grandeza del disparo certero, aparecía como un torrente a la hora de decidir portadas y de apoyar grandes crónicas.

Allá donde fuera, desde el Casón a los partidos de fútbol, Manolo regresaba con algo diferente que mostrar al lector de EL CORREO GALLEGO. Hacer algo distinto era la marca de su genialidad, pero también de hacer lo que había que hacer: estar allí. Y eso se explica no sólo en la prensa regional, sino en los años trabajando para El País, donde dejó algunas portadas con su firma.

De El loco de la colina sólo puedo hablar en la distancia de la pantalla. Él hacía que fuera un lugar de comunión íntima, casi un rezo laico, una confesión. Sus entrevistas tenían un espíritu litúrgico. Llevaba a los platós a hombres desconocidos y maltratados por la vida, y a gente del pueblo que se adaptaba a la primera, como El Risitas. Al tiempo, entrevistó también a intelectuales, artistas, gentes del bien y el mal vivir, románticos impenitentes como él. No en vano, así llamó a finales de los ochenta a aquella radio, Radio Romántica, que tuvo que cerrar por cuestiones de licencia. Su voluntad de estilo era innegable, incluido su porte, y así lo vi un par de veces caminando por Sevilla, como lo veía todo el mundo.

Vivía en la calle y en las ondas, como en un sueño de palabras y, sobre todo de silencios. Nunca se entrevistó tanto con el silencio. Le bastaba tener al entrevistado allí, en la penumbra, entre volutas de humo y mucha noche. Sabía que lo mejor era lo que quedaba sin decir.