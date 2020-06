EN menos de veinticuatro horas me comunico con dos mujeres de la información, también de la literatura, Sonsoles Ónega y Mónica Carrillo, y hablamos de este siglo XXI que nos toca padecer, más cambalache que el anterior, o por lo menos esas trazas lleva. Hablo con Sonsoles Ónega, que se ha metido a la telerrealidad, porque la televisión es un todo, pero viene de la información pura y dura, desde aquellos tiempos de CNN +, y en este plan. Sonsoles me atiende con alegría, dice que hace un sol mortal en el Madrid de la post pandemia, si es que esto ya es post, un calor que lo flipas, pero yo espero que el virus se sienta acongojado por eso, pues al parecer odia la luz. Sonsoles acaba de publicar ‘Mil besos prohibidos’, donde uno tiene acceso a los amores difíciles. Y donde se cumple aquello de que nada humano nos es ajeno. El título habla, aunque estuviera escrito mucho antes, de algo que parece que hemos perdido: los besos. No se sabe bien por cuanto tiempo.

“Durante la pandemia he volcado emociones en un papel. No voy a contarte mucho, pero podría tener que ver con todo esto. Ya veremos. Porque todo cambia de pronto, a lo mejor en un mes encuentro otra historia, quién sabe”, dice Sonsoles. Se queja de todo lo que nos está pasando. “Lo que sucede es que no hay respuesta global a una pandemia global. Se sigue esperando el acuerdo de la Comisión Europea para las ayudas... Me parece que las autoridades, en general, no han estado a la altura, porque lo que se necesita en estos casos es llegar a soluciones consensuadas. La política me ha decepcionado mucho porque nos han contestado con la bronca y con los reproches, algo que no lleva a ningún lado. La nueva política se ha subido al carro de lo de siempre”, añade.

Hablamos de la simpleza y de la falta de profundidad de este nuevo mundo, algo que ya identifican muchos filósofos (cuando se les escucha en medio del ruido) como un grave síntoma. Así empieza lo malo. “Es un error creer que las cosas se pueden solucionar con un tuit. Hay que ver todas las aristas, todos los matices. Se necesitan todas las miradas. Hace cuarenta años la estrategia política era el consenso: ahora es la bronca”, me dice Ónega.

Al poco hablo con Mónica Carrillo, que lleva también una notable carrera en los informativos y que estrena novela, ‘La vida desnuda’, publicada igualmente por Planeta. Es una novela sobre la memoria, sobre las despedidas, sobre el luto, sobre el peligro que tienen las comidas familiares. Mónica conserva el mismo humor que muestra en los informativos junto a Matías Prats, indiscutibles en lo suyo. Me dice que este país necesita humor a manos llenas. “Ya está bien. Hay que desdramatizar. No pierdes la credibilidad por mostrar un poco de naturalidad. Nada es blanco o negro, y así hay que entenderlo. Es necesario saber encontrar la gama de grises”.

“Hemos notado la ansiedad por informarse en estos tiempos difíciles”, me explica Mónica Carrillo. “A veces estabas a ciegas, no sabías en qué momento te encontrabas. Pero hemos estado muy cerca de la gente, muchísimas personas han pasado el confinamiento con nosotros, con la televisión, y eso era una responsabilidad. No sé si haremos la reflexión adecuada. Pero tengo algo muy claro: debemos dejar de portarnos como niños consentidos”.