¿Dossieres o fotos?

HUBO UNA ÉPOCA en España en la que no eras nadie importante si no te amenazaban con sacarte un dossier o no recibías la propuesta (previo pago) para recibir alguno con referencias de gente teóricamente importante. Era la década de los 90 y hubo un autentico mercadeo con personajes más que singulares del mundo de las finanzas, el periodismo y, por supuesto, de la política. Se decía que, por ejemplo, Mario Conde sabía todo de todos y que Alfredo Pérez Rubalcaba era experto muñidor en este noble arte que tuvo a Nicolás Maquiavelo como experto máximo.

Lo cierto es que en aquella época lo de los dossieres era más ruido que nueces aunque Pedro J. Ramírez o Luis María Ansón siempre opinarán lo contrario y dirán que en los cajones de sus despachos durmieron documentos de vital importancia. Aunque muchos de ellos, añadirán, jamás vieron la luz por interés nacional.

Lo de Luis Bárcenas y sus papeles fue otra cosa y en cuanto al inefable José Manuel Villarejo más que dossieres eran una forma de chantajear a personajes con mucho dinero, pocos escrúpulos y menos inteligencia. Una detenida lectura de las copias de algunos que se filtraron avalan la teoría de que en el caso del excomisario prevalecía el temor a lo que podía hacer más que el contenido real.

En Galicia nos gustan más los álbumes de fotos, sobre todo desde que aparecieron las de los yates: con un alto funcionario (después presidente) por un lado y con un vicepresidente en ejercicio (después fulminado) por el otro. De vez en cuando aparecen más fotos pero lo curioso es que electoralmente no tuvieron nunca incidencia. Es decir, como los dossieres de Madrid.

(P.D. Siento defraudar a Gabriel Albiac: a esta columna no le pude dedicar seis horas) ANTÓN TRABANCA