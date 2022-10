Drones, vencejos o dragones

ES POSIBLE, como suele decirse, que las guerras traigan, junto al amasijo de cuerpos desmembrados y la enorme cuota de inhumanidad, ciertos avances científicos y técnicos que luego se aplicarán, qué cosas, para el bien del resto de la gente. Así ha sido en el pasado, hasta el punto de que algunos historiadores consideran que es justamente en el horror de la guerra donde se prueban artilugios o estrategias que luego se incorporarán a la vida cotidiana como si tal cosa, lo que resulta un tanto inquietante, aunque demuestra, eso es cierto, que todo depende de las intenciones del ser humano.

Si la guerra acelera la tecnología y los inventos, como parece, habría seguramente que preocuparse, pero prefiero pensar que, más que el afán de destruir al enemigo, es la supervivencia propia la que inspira todas esas ideas novedosas. Cuando estalla una guerra siempre se anuncian armas nunca antes utilizadas, o de reciente invención, pero siempre hay una distancia entre la realidad y el deseo. Es más importante lo que se teme que lo que de verdad existe. Lo que se sospecha que lo que se muestra. Todo está en la cabeza, y no precisamente en la cabeza nuclear. Todo se libra en la mente.

Y así, en esta guerra, no dejamos de asistir a un paisaje desolado de tanques reventados, desmembrados como aves prehistóricas tras una cacería o una tormenta. Hay una extraña estética de la destrucción que muestra una especie de cementerio de elefantes, una cacharrería verdeoliva en campos de cereal, en caminos secundarios preñados de lodo, como si la guerra presente quisiera demostrar que ninguna de esas máquinas (se habla sobre todo de tanques rusos y se alude a problemas de mantenimiento o a abandonos precipitados) tuvieran ya sentido, como si se apoderase de ellas el óxido de la incuria y, sobre todo, el óxido de la historia. Como si creciera sobre ellos una inevitable sensación de inutilidad metálica, una conciencia de caducidad sin retorno.

En realidad, la maquinaria más convencional no deja de aludir a guerras pasadas. Colisiona con los paisajes de la modernidad, como si asistiéramos a la manifestación postrera de especies desorientadas. Por eso los misiles y los drones lo acaparan todo. Son especies adaptadas, capaces de evitar el contacto con el paisaje revelador, efímeras también, incluso suicidas. Los bombardeos son tristemente antiguos, pero los drones se dibujan como una de esas innovaciones que, ya no sé muy bien, vienen de la vida civil, de la vida doméstica, o que se han desarrollado más precisamente por la guerra.

Siempre he temido la imagen de una bandada de drones repartiendo paquetes en una ciudad al amanecer. Su función pacífica me parece excelente, ayudaría a mejorar la eficacia en las entregas y el tráfico, pero me aterra la perspectiva de los vencejos mecánicos sobrevolando las terrazas. ¿Anularemos la quietud de los cielos para poder tener a tiempo nuestro pedido? ¿Generaremos fobia al zumbido de los pájaros metálicos o nos acostumbraremos, como sucede con todo ese ruido de las ciudades que nos acuna?

Pero los drones son ya los dragones de la guerra. Veo un reportaje que presenta decenas de variantes, tamaños y comportamientos. Su formidable viaje sembrando la muerte, con quirúrgica precisión, “parecen motos en el cielo”, dice alguien. Veo los drones kamikazes. Los cazas ya no importan, escucho. Y sí: un día depositarán el pedido de nuestro desayuno delicadamente en la terraza.