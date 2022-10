Dudas razonables

¿Tratarían igual los Presupuestos al viaducto de O Castro si en lugar de en Galicia estuviese en Cataluña? Aunque nunca lo sabremos con certeza, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, se apunta al bando de los que sospechan que no. Que si el desdichado puente se hubiese venido abajo, por ejemplo, en Barcelona, la solución no sólo iría más rápido sino que las cuentas para 2023 tendrían anotada una suculenta partida para la reconstrucción. Más le valdría a Moncloa si quieren tener contentos a sus socios independentistas. Porque de no ser así quien se hundiría, además de un tablero de hormigón, sería Pedro Sánchez.

¿A que espera España para presentar el recurso contra el veto a la pesca de fondo? Está muy bien que Gobierno, Xunta, sector y sociedad en su conjunto estén de acuerdo en que el decreto europeo es una injusticia y debería darse marcha atrás. Pero, lograda la necesaria unidad, toca dar un paso al frente ante los tribunales y hacerlo de una vez. Especialmente si se pretende solicitar la suspensión cautelar a una norma que ya está en vigor. Por desgracia, bastante caos y nerviosismo flota en el ambiente como para enredarnos en un mar de disquisiciones jurídicas.

¿Cuándo bajará el precio de la luz para regresar a unos niveles normales? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.