Dudas y certezas

EL fiasco de la moción de censura en Murcia, donde se ha producido una nueva suerte de Tamayazo después de que tres diputados autonómicos de Ciudadanos hayan llegado a un acuerdo con el PP para no votar contra el presidente de la región, el popular Fernando López Miras, no tendrá ningún efecto sobre la convocatoria de elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, pese a que fue el motivo esgrimido por la presidenta madrileña para disolver la Asamblea regional. Pero no cabe plantearse la posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso dé marcha atrás porque buscaba la ruptura con Ciudadanos desde hace tiempo y duda de su lealtad pese a las declaraciones y el compromiso de Inés Arrimadas de no promover otras mociones de censura allí donde gobierna con el PP.

Como eso no va a ocurrir, cada partido se apresta a preparar su estrategia electoral comenzando por la elección de sus candidatos. Dando por hecho que Díaz Ayuso repetirá por el PP, lo mismo que Rocío Monasterio por Vox, en estos momentos hay otra certeza, una duda y alguna incógnita sobre quien encabezará el resto de listas electorales. La primera es que el actual portavoz de los socialistas en la asamblea madrileña, el filósofo Ángel Gabilondo, volverá a repetir al frente del PSOE. Aunque su nombre sonaba como futuro Defensor del Pueblo, las circunstancias mandan y su confirmación es una maniobra que da ciertas garantías a los socialistas.

Arrimadas se ha cuidado de confirmar al exvicepresidente del gobierno de Madrid, Ignacio Aguado, como futuro candidato de los naranjas como es su pretensión. Si hay sustitución deberá ser por algún destacado dirigente o personalidad al que no sea preciso presentar a la ciudadanía.

La incógnita fundamental se dan en el lado de la izquierda y si entre Más Madrid y Unidas Podemos hay alguna posibilidad de acuerdo de agrupación electoral.