“Dúo DeLís”: Irina Vesselova (piano) e Irma Bau (chelo), en el “CGAC”

Concierto dentro de las actividades de “Peregrinos Musicales” en el “CGAC”-20´00 h.-, con el “Dúo DeLis”, en un monográfico : Beethoven-250 Aniversario, y que integran la pianista Irina Vesselova y la pianista , Irma Baus que ya ofrecieron una primera sesión ayer en la Praza do Porto, de Sanxenxo, para repetir mañana en la Praza de Fefiñáns, en Cambados. Tres actividades mientras nos asomamos a un futuro esperanzador. La pianista Irina, nacida en Barnaul (Rusia), estuvo vinculada a la Facultad de Música, antes de pasar al “Conservatorio Pyotr Tchaikovky”, para estudiar con Ksenia Knorre. Fue ganadora de concursos como el de Kemerovo; el Igumnov, de Lipetsk; el “Alexei Nasedkin”, el “Andrey Gavrilov”, o el “Compositor Kabalevski”, en sus primeras categorías. Forma dúo con su compañero Fedor Vesselov y con este “Dúo DeLis”, obtuvo un segundo premio del “Concurso Int. Les Corts”, un primero del “Música de Papel Capellades” y un primero del “XXIII Josep Mirabent y Magrans”, de Sitges.

La chelista Irma Bau, siguió la docencia de Eulalia Subirà, en Manlleu y cuenta con un Grado superior del “ESMuC”, de Barcelona, completado con Damián Martínez. Amplió estudios en la “Musikhochschule Lübeck”, abordando un master de interpretación con Troels Svane. Otros cursos que se añaden, son los realizados con maestros de talla: Laurentiu Sbarcea, C.Bohórquez, Alban Gerhardt, Asier Polo, David Geringas o Frans Helmerson. El espacio de música de cámara, lo completó con el “Cuarteto Manderling”, Josep Colom, los cuartetos “Quiroga” y “Casals”, H.Müller, del “Cuarteto Artemis”, Kennedy Moretti y Charles Tunell. Formó parte de jóvenes orquestas desde la “JONDE” a la “NJO”, en los Países Bajos y en el “Festival Musik Schleswig Holstein”, de Alemania, colaborando con orquestas profesionales como la “OBC”, la de “Cadaqués” y la “Hansestadt Lübeck”. Ganó el Concurso de becas Ana Riera, y en calidad de solista, participó en el Auditori de Barcelona, con el “Triple Concierto” de Beethoven, además de ganar el certamen de Castellterçol”. Forma parte también del “Bertomeu Ensemble” y el “Libercelo Dúo.

La “Sonata nº 1, para chelo y piano, en Fa M. Op. 5”, adapta para el chelo una actitud menos relevante y fue compuesta en Berlín entre 1795/6, en este grupo de dos sonatas. Se observaba que el chelo, venía a ser como el “esclavillo del bajo continuo” y que la producción hasta entonces era escasa. Para el músico, las referencias fiables, eran las de Luigi Boccherini y las de los hermanos Dupont. A Jean Dupont, hay que atribuirle el mérito de haber dado al instrumento la necesaria lucidez, en un instrumento más bien a la sombra, contribuyendo a la evolución técnica imprescindible (las posiciones de la mano izquierda, el tratamiento del arco, etc...) además de un detalle tan primordial como el timbre o aspectos en lo sensible. Beethoven, sabrá cumplir un cometido otorgando al chelo la prioridad cronológica con respecto al violín. Solo dos movimientos y con un primero- “Adagio sostenuto, Allegro”- denso en humores y profundidad, en medio de una inusual pretensión rapsódica. En los que atañe al chelo, el músico no volvería a él durante años y lo hará con la “Sonata Op. 69” y las dos del “Op. 102”, de 1815. Habrá con todo, un uso digno de tenerse en cuenta en los grupos de variaciones sobre un tema del oratorio “Judas Macabeo”, de G.F.Haendel y las que esta vez tendremos sobre las siete, en Mi b M. de la ópera “La flauta mágica” mozartiana, “Bei Männern welche Liebe fühlen”. Será el experto Carlo Ballola quien deje dicho: “Con las dos sonatas del Op. 5, para piano y chelo, tiene origen prácticamente un nuevo capítulo de la historia de la música de cámara. En ellas se crean de hecho por primera vez, en las relaciones entre los dos instrumentos, criterios de dialéctica discursiva en el plano de una absoluta paridad de las funciones dialógicas.”

“Siete variaciones en Mi b M., sobre el tema “Bei Männern welche Liebe fühlen”, de “La flauta mágica” WoO 46”, , obra de 1801, aproximadamente, año de las grandes sonatas para piano como es el caso de las “Op.27” y ”Op. 28” y el comienzo del ciclo “Op.31”, para este ejercicio del que dará fe Mollo, en Viena. El tema que inspirará esta curiosidad del autor, como pueden ser las nueve para el teclado sobre una marcha de E. Ch Dressler, o las 24 para clavicémbalo sobre el tema “Venni amore”, de V.Righini o las 13, desde “Es war einmal ein alter Mann”, nos remite al empresario del Theater an der Wien, tras montar “La flauta mágica” de Mozart, en la que Beethoven estaría presente, sintiéndose profundamente inspirado por una de las arias más seductoras del “Singspiel”, el séptimo dúo entre “Pamina” y “Papageno”, asunto que no pasaría desapercibido, dando argumentos para un trabajo como el presente. El catálogo de las “WoO”, está plagado de estas aparentes curiosidades de menor peso. Así, se verá tentado por este “Singspiel” o por el “Don Giovanni”, cuyas huellas encontrarán acomodo en el “Quinteto Op. 16”. El conjunto de las siete variaciones “WoO46”, tendrán dedicatario y no será otro que uno de sus mecenas, el conde von Browne, a quien había dedicado los “Tríos para cuerda Op. 9”

La “Sonata nº 3, en La M. Op. 69”, otra de las atenciones a uno de sus protectores, el barón von Gleichenstein, y en esencia, la perla de las compuestas para el chelo, comenzó a perfilarse a finales de 1807, mientras trabajar sobre las sinfonías “Quinta” y “Sexta”, y cada compás de la obra en cuatro tiempos, desde el “Allegro ma no tanto” al “Allegro vivace”, es modelo de la confianza y la desenvoltura del planteamiento propuesto. Fue interpretada por primera vez el 5 de marzo de 1809, aunque no estuvo Gleichenstein como podía esperarse, sino por el chelista Nikolaus Kraft, hijo del célebre Anton Kraft, vinculado a Beethoven a través del Cuarteto Schuppanzigh, por los cuartetos a los que dieron vida, y por la baronesa Dorothea Ertmann, una pianista de reconocido talento y perteneciente a una estirpe de reconocidos músicos vieneses. Para mayor abundamiento, la pianista atraerá la atención de nuestro músico, como la “Sonata para piano Op. 101”, una verdadera prueba de aptitudes virtuosísticas. Esta sonata que completa la sesión, volvería a conocer una nueva ejecución en 1812, con Linke al chelo- integrante del “Cuarteto Schuppanzigh” y otro de los pianistas que han dejado impronta en la historia, Karl Czerny

“Peregrinos Musicales”, avanza para el próximo otoño nuevas actividades. El “Trío Metamorphoses”, formado por la pianista Ilona Timchenko, la clarinetista Jean Johnson y el viola Roeland Jagers, quienes ya ofrecieron un concierto, en el Teatro Principal, el pasado mes de marzo, justo el día que antecedía a la suspensión de actividades, con obras de la pareja Robert y Clara Schumann, de W.A. Mozart y Max Bruch, será en Lourenzá y Sobrado los días 17 y 21, de septiembre. La propia Ilona, se reservará una obra de poderío en exigencias, “Los años de peregrinación”, de Ferenz Liszt, en el mismo mes y ya en octubre, en el “Camiño Portugués”, lo que se anuncia como “Quinta Corda”