“ECCOS”: Música ambiental e visuais para a Igrexa da Compañía

Curiosa y entretenida sorpresa para “De Lugares e Órganos”, en la Igrexa da Universidade-20´30 h.-, sobre una idea de Iván Torres, director de cine documental con formación en Alemania y Finlandia, especializado en crear artes visuales de naturaleza abstracta, con resultados como la manipulación de celuloide de 8´16 y 35 mm. El proyecto auspiciado por Rafa Fernández-guitarrista y compositor-, se gestó en 2016, con motivo del registro “A cara bonita da pedra”, basado en sonidos sugestivos y ambientales, incorporando los detalles visuales de Iván Torres, para un espectáculo en directo, envolvente, donde imagen y sonido caminan de la mano. Espectáculo pensado para lugares como el Teatro Vello, de Ribadeo, o Vello Carcere, de Lugo, el Mosteiro de Carboeiro, Tendrá continuación en un segundo cd “Aldán”. Implicados en la aventura, un equipo de avezados en la cuerda provocadora de Erik Satie. Virxilio da Silva-guitarra eléctrica-, tentado por el jazz, pasó por el Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra, obteniendo la licenciatura en la “ESMAE”, de Porto y ampliando en el programa “EUJAM” (European Jazz Master), en el “Conservatorium van Amsterdam”, en el Conservatoire National Supérieur de Musique et Dance” de París y en el “Eytmisk Musikkconservatorium” de Copenhage.

Juan Cañada, estudió en la Escuela Reina Sofía, con L.Streicher, fue miembro de la “JONDE”, y de la Joven O. de Conservatorios de Europa, pasando por distintas orquestas españolas, desde la “RFG” a la de Castillsa y León, o la de ”RTVE”, completando su formación en temáticas jazzísticas en nuestra tierra. Para el espectáculo, participa como contrabajista. Alejandro Salgueiro García-órgano-, estudió flauta travesera y formas contemporáneas con Paco Charlín; se centró en el estudio del órgano Hammond B3, para colaborar en proyectos de jazz, realizando creaciones para el sector audiovisual, para compañías como “Filmax”, o “Filmanova”. Participó en trabajos experimentales: “Chanzo”, con Xacobe Martínez; “Swing” clásico, con “The Swinging Flamingos” y de divulgación para niños como “Banda de Verán”.

Erik Satie como argumento preferencial, concretamente por su ideario de la llamada “música de mobiliario” (Musique d´ameublement), planteada para una presentación parisina en la Galería Barbazanges, durante la representación de un obra deMax Jacob. Al músico se le puede admirar por la primaria y elemental estructura armónica que emplea, además de la provocación pareja sobre un espíritu burlón y coquetamente ingenuo-“ma non tanto”-, que obscenamente incorpora a su producción, gracias a lo cual revuelve a sus anchas entre las brumas estéticas que arrastraban las músicas de su entorno, desde los wagnerianos a los incondicionales de Debussy. Para el autor de “Parade” y las “Gymnopèdies”, que ayudaron a sembrar el desconcierto, bastará con subirse al carro de su insolencia: “Je ne me reconnais pas le droit d´abusser des instants des mes contemporaines”.

Su obra, en su trajín de las delicuescencias armónicas del simbolismo debussysta, y las durezas stravinskianas, sonó definitivamente como algo irreverente. Será, para no ceder, aceptar la apreciación de Jean Cocteau, que cogerá al vuelo el credo de su estética, proclamando el hastío por las ondinas, los aromas nocturnos o las claudicaciones literarias de los simbolistas, proclamando desde la distancia, aquella música funcional. Nuevos elemento carentes de retórica, que sabrá abanderar, coincide con a asunción del jazz, a partir de los años veinte y el cubismo de Gris, Picasso o Braque. Músicas las suyas, que alcanzarán las entrañas de Brian Eno, desde mediados de los setenta, un pop refinado que valdrá en su acepción como “música decorativa”.

“ECCOS”, composición de Rafa Fernández, se atiene a esa forma de “música ambiental”: “Trátase dunha composición específicamente creada para o espazo da Igrexa da Universidade, por encarga do festival “De Lugares e Órganos”. A idea de base do seu creador foi a de combinar música con videocreación ao vivo para lograr unha atmósfera concreta que desenvolva un vínculo de comuñón coa contorna e co espazo , ao que contribúen tanto os sons como as imaxes poroxectadas. Para iso, fíxose un traballo de exploración da figura do órgano e do instrumento , así comodo seu papel como elemento integrador do conxunto arquitectónico en que se atopa. O repertorio completamente orixinal, foi pensado para guitarra eléctrica, contrabaixo e órgano, a partir dun pormenorizado estudo arquitectónico do espazo e das súas sonoridades suxestivas, sin perder de vista, ao tempo, o encaixe entre estes elementos e os aspectos visuais da proposta, de temática abstracta e paisaxística”

“Trascendendo os aspectos meramente “decorativos”, que pretendía a música de Erik Satie, o programa de hoxe convídanos a acomodarnos nas nosas cadeiras e a mergullarnos nunha detida escoita na que deixarse levar polos sons, imaxes e a súa intersección co lugar, un lugar que se tingue así das paisaxes sonoras creadas polo órgano e polo conxunto instrumental e das texturas xeradas ao vivo polo cineasta Iván Torres. Artista que ten colaborado con maestros de distintas disciplinas, entre as que destacan Hidden Orchestra, Poppy Ackroyd, John Lemke e Mossoux & Bonte, así como en festivais e espazos como Docpoint, AAVE Helsinki e a Cinemateca de París.”