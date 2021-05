Efecto sibila

OS analistas véñenlle dando moita malleira ao Plan España 2050 do presidente Pedro Sánchez porque, dadas as dramáticas condicións do presente, resulta unha extravagancia tal chimpo cara ao futuro, que vai ser moi escuro, como cantaba Antonio Molina. Pero, ben pensado, o célebre Plan é un produto moi PSOE porque o PSOE é máis ca un club, máis ca un simple partido político que vén pisando tres séculos, desde “aquel día mítico y fundacional del 2 de maio de 1878” (como me ensinou case clandestinamente un profe/progre en horas do meu vello Bacharelato).

O PSOE é unha dimensión neuropolítica da España contemporánea. Éche unha cosmovisión que vai dar a unha profesión, un numen que acaba en nómina. “El viejo y nuevo PSOE” (como lle gusta dicir a Alfonso Guerra), que sabe máis por “viejo” que por partido, porque é moi antiga esa súa afección á prospectiva, a prefigurar tempos vindeiros. Hai nel unha longa tradición de vaticinio e agoiro, que se ten plastificado tamén na inmortal frase guerrina: “A España no la va a conocer ni la madre que la parió”.

Estes efectos de suxestión profética aínda non están estudados polos sociólogos e politólogos, pero sen dúbida teñen producido encanto social e favorable tendencia electoral. O PSOE sabe traballar esta maxia vidoira da chamada “pizarra de Suresnes” onde, alá polos primeiros pasos da transición, disque se columbraban todos os luminosos camiños da nosa democracia.

E agora esta sibila dá un chimpo en prospectiva cara ao 2050 para deseñar estoutro milagreiro “cambio”, que é a palabra fetiche do PSOE, o seu magnum verbum recitado polos vates dos votos: dez millóns de votos angazados polo “cambio” naquel 28 de outubro –se non recordo mal– das eleccións de 1982. Non está nada mal este percorrido alucinante dun partido que hai cen anos (máis ou menos) empezou con un só deputado (chamado Pablo Iglesias), para chegar despois –da man de Felipe González– a sentar máis de douscentos cus no Congreso por arte do “cambio”.

Pois agora tamén nola queren dar cambiada. Seica toca vertebrar esta España que sempre está invertebrada, e Pedro Sánchez colle, vai e volve á taberna futurista da rúa Tetuán, pasando pola pizarra profética de Suresnes, e de súpeto solta a sibila. Ou o “sibilo”, como diría un portugués (apuntamento lusófono!), que na lingua irmá significa asubío (que precisión semántica).

E, en efecto, o problema que temos neste país son os flautistas da res publica: hai pouco Rivera, despois Iglesias..., e agora Sánchez, que co seu desafinado asubío e o seu sibilino sibilo quere levarnos dereitiñamente ao abismo de 2050, onde a España non a vai coñecer nin a nai que a pariu. (Porque se cadra ben pouco quedará dela).