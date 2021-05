Ego en un mundo ajeno

“La carencia de información pone (a Ego) en una situación intolerable y paralizadora: ¿Cómo podrá Ego llevar a cabo cualquier acción, si es incapaz de prever sus consecuencias?” (Bertrand de Jouvenel, ‘La teoría pura de la política’).

CUANDO la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, tomó posesión de su cargo, hizo dos anuncios que si entonces me parecieron arriesgados, ahora, a la vista de cómo se están desarrollando algunos acontecimientos, me parecen también temerarios. El primero consistió en afirmar, antes de realizar cualquier gestión que avalara esta afirmación, que “España está de vuelta”, a diferencia de lo que, por ejemplo, hizo Fernando Morán, quien sólo al término de su mandato, una vez logrado un cierto reconocimiento internacional del peso, dimensión y función de nuestro país, se permitió decir que “España (está) en su sitio”. El segundo consistió en proclamar la entrada en vigor de la “Diplomacia del siglo XXI”.

La reciente crisis hispano-marroqui, consecuencia, como dijo un día Jaime de Piniés, de un tema vivo, que está ahí, que sigue ahí, y al cual no podemos ser indiferentes, revela que hemos pasado de una “política global” a otra que Francisco Villar llama “política de balancin”, como la que llevaron a cabo distintos gobiernos de UCD –tal vez por falta de alternativas– con respecto a Marruecos y a Argelia, y que no dejó de producir roces y desencuentros con ambas. Pero también revela que, pese a las retóricas del momento, estamos lejos de una política exterior moderna, democrática y transparente, pues sólo así se explica el secretismo con el que se ha gestionado la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en nuestro país, mediante una decisión cuyos resultados últimos no han sido sopesados con la reflexión, diplomacia y prudencia que el caso requiere.

En todo caso, al hablar de un tema como éste, de política exterior, no puedo por menos de recordar la diferencia entre política exterior y diplomacia, con el fin de situar las responsabilidades derivadas de esta crisis en su justa perspectiva. Estos dos conceptos son, pese a su interrelación, distintos: el primero consiste en la fijación, por parte de un Estado, de los objetivos a alcanzar en sus relaciones con otros estados, así como en la defensa de los mismos, por medio de la actividad del Gobierno; el segundo, en la ejecución de esa política a través de todos los órganos y unidades administrativas en el exterior, como misiones diplomáticas y representaciones permanentes. Por ello, la responsabilidad derivada de esta crisis, que es innegable, recae colectivamente en el Gobierno, e individualmente en la ministra de Asuntos Exteriores, no en dichos órganos y unidades.

Si esta responsabilidad, al margen de la censurable actitud de Marruecos, es evidente, lo es también en la adopción del principio de acuerdo o understanding entre el Reino Unido y España acerca de Gibraltar, a finales del pasado año. Una adopción que, en contra de las palabras de la propia ministra de que “la transparencia es siempre el mejor desinfectante”, estuvo rodeada de idéntico o parecido secretismo al de la entrada de Brahim Ghali en territorio español. Sea como fuere, el pretexto de esta adopción, al amparo del acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido, de crear un área de “prosperidad y cooperación compartida”, me resulta escasamente defendible por ser trasunto de una cesión gradual de derechos ampliamente reconocidos en foros internacionales, que, en el fondo, es un claro síntoma de una debilidad insostenible.

Si el anuncio de que “España está de vuelta” me pareció arriesgado y temerario, el de la “Diplomacia del siglo XXI”, también. En realidad, la esencia misma de la diplomacia, que es la negociación, no ha cambiado con el paso del tiempo, de ahí que resulte impropio, al menos conceptualmente, hablar de una “Diplomacia del siglo XXI”, salvo, claro, que el cambio que se preconiza se limite a aspectos menores, como métodos o técnicas. No sé si es a ésto a lo que se refiere la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024, y, en concreto, su parte final, relativa a Medios e Instrumentos, mas si es así, esta Estrategia, que se pretende que sea la carta fundacional de esa ‘Diplomacia del siglo XXI’, y que está llena de contradicciones e imprecisiones, no pasa de ser un documento menor. A no ser que su eje central, el impulso de una “diplomacia feminista, diversa y transversal”, le redima, por su trascendencia, de los defectos de que adolece.

El tránsito de jefa de Gabinete del director general de la Organización Mundial de Comercio a ministra de Asuntos Exteriores no es un tránsito fácil, sobre todo cuando los conocimientos y habilidades adquiridas en el desempeño de un cargo administrativo no garantizan que vayan a ser necesariamente los mismos que se requieren para desempeñar un cargo político. Ello hace que su currículum, brillante en un determinado contexto, no lo sea tanto en otro, en especial cuando para éste, gubernamental y no funcionarial, se requieren cualidades como intuición, visión, liderazgo, de las que, a juzgar por lo visto hasta ahora, carece.

De ahí que su entrada en un “reino”, para utilizar las palabras de Bertran de Jouvenel, que le es en principio ajeno, no le esté resultando fácil, pese a querer contrarrestarlo con unas seguridades que son sólo aparentes, y con unos anuncios que, además de arriesgados, son, como digo, temerarios.