El año del cachopo

UNO se alegra mucho de las actualizaciones del Diccionario de la Lengua Española, que la RAE saca ahora por Navidad. Un regalo, o sea. Yo siempre he querido ser lexicógrafo, amo a los lexicógrafos (un recuerdo aquí para Manuel Seco, que nos ha dejado), y me pone mucho la cosa del significado de las palabras, porque todo lo que interesa en el proceso de comunicación es el significado. Todo está al servicio de eso, de transmitir la idea prototípica, el mensaje, porque no tendría sentido que fuera de otro modo.

La sintaxis, por ejemplo, con sus andamios, la ferretería de la morfología, todo es gloria del lenguaje, pero a mi dadme el tiovivo de los significados, esos almacenes de la mente, con sus categorizaciones y sus elementos cumplidores de todos los parámetros, y los periféricos, y por eso un mirlo es un pájaro y una gallina no, aunque un poco sí, y un murciélago nada, aunque podría el cerebro equivocarse. Todo el misterio está en el significado.

Por tanto, contemplé con gozo que Paz Battaner, que lleva el tema del Diccionario, presentase junto a Santiago Muñoz Machado las novedades del año. Muchas, dijeron, porque la tecnología no para de introducir palabras y ahí viene el peligro, pues el Spanglish hace de las suyas, aunque hay novelas escritas en esa lengua, al menos en parte, y traducidas también a ella, empezando por el mismísimo Quijote.

Pero la adaptación de los términos tecnológicos al español, utilizando el ‘blending’ (la mezcla), o simplemente haciendo adaptaciones fonéticas o componendas varias, no me acaba de convencer, aunque haya aciertos. El español de América es también muy distinto del peninsular en lo tocante a este tipo de términos, y ello a pesar de la globalización de las tecnologías.

La Academia de la lengua no impone nada, se deja llevar por los hablantes, y hay palabras que triunfan y otras que no llegan. Consideró que ‘página web’ había llegado para quedarse, así, con ese aspecto, y será verdad. Pero este año introdujeron ‘webinario’ (supongo que se popularizó con la pandemia), montada sobre ‘webinar’, claro, pero por lo que sea no termina de gustarme. El inglés es una lengua más abierta a composiciones de esta naturaleza, en mi opinión, al igual que a las palabras abreviadas, como ‘lab’, ‘vet’, y así. La mezcla de ‘web’ y ‘seminario’ produce ‘webinario’, evidentemente, pero tal vez por el perfume fonético, no sé, no me resulta demasiado atractiva. Casi prefiero ir a ‘seminarios en línea’.

Las novedades son tantas que necesitaríamos mucho espacio para comentarlas. La gente ha empujado a esas palabras hacia el diccionario, con vocación de durar, aunque nunca se sabe. Nada es para siempre. Evito ‘ojiplático’, por ejemplo. No me va. Cosas mías. Pero ‘chuches’ me encanta, ya decía Rajoy, mejor que ‘chuchería’ que cotiza a la baja. ‘Obispa’ mola, y existen, de hecho, en ciertas órdenes. Y hemos aprendido a decir ‘quinoa’ porque la gente consume ‘quinoa’, claro, aunque es voz quechua.

Me sorprende que entren a estas alturas palabras como ‘sanjacobo’, con los que me he comido ya. Suele pasar, sin embargo: la Academia remolonea a veces con algunas palabras. ‘Rebujito’ me parece aún muy local, al menos si se compara con ‘sanjacobo’. Pero creo que han aceptado ‘tinto de verano’, que es una bebida, por lo menos, del siglo pasado. Con todo, ninguna incorporación como ‘cachopo’. Ya aparecía como ‘tronco seco y hueco de árbol’ (no sé si se usaba mucho con este significado, la verdad), pero al fin, tantos cachopos después, entra por la puerta grande el plato asturiano. Que aproveche.