El año en que dejó de nevar

RECORDÉ aquella luz metálica que se instalaba a la hora del mediodía. El frío había bajado hasta la llanura durante días, como una yeguada a galope tendido. El frío cortaba la mirada con una eficacia láser, pero, a su modo, te revivía. En algún lugar de aquellas montañas del norte estaba, eso dijeron, la fábrica del frío. Desde la infancia, a la gélida historia de este país se le unía aquel frío atroz, pero extrañamente reconfortante y creativo. Sin él, me decía, sería otro. Todos seriamos otros. El frío esculpía la memoria del invierno.

Fue hace mucho tiempo. Enero y febrero no tenían compasión. En la ciudad mesetaria se respiraba ese aire extraño de antes de las nevadas, esa promesa no siempre cumplida que esperábamos como se espera la felicidad cuando tienes pocos años. Allá, en las montañas que se dibujaban al fondo, se amasaba el frío y crecía la nieve, nos cercaban desde lo alto como un ejército dispuesto al asalto, y entonces el frío, como hoja de guadaña, descendía ferozmente al valle, a la vega del río y dejaba su aliento sobre las lagunas vecinas (que a veces, pocas ya, se congelaban para nuestro deleite salvaje).

Años después, ya adulto, caminé sobre las aguas heladas del río Cam, en Cambridge, donde al parecer Newton acostumbraba a pasear entre manzanos con una libreta de cuero que ahora se conserva en el Trinity. No puedo confirmar lo de los manzanos. Fue el último río que vi helado. Me acordé entonces de aquel hielo de la infancia, grueso como planchas de acero. Un hielo que no podíamos quebrar, que nos daba seguridad (y a nuestras atemorizadas madres) en el infantil desempeño como patinadores, torpes patinadores de temporada, imitadores desmañados de las postales navideñas con cuadros de Pieter Brueghel, que por aquellas fechas llegaban a casa.

Toda esa memoria de la nieve, como escribió con tanta belleza Julio Llamazares, se acumuló durante años en las habitaciones de los sueños. Sólo con evocarla, podías sentir aquella luz metálica, el frío intenso antes de la nevada, galopando desde lo alto, y luego, el silencio y la mortaja de la noche. La casa permanecía horas sitiada por el frío que quemaba los dedos, mientras alguien, junto a la lumbre, empezaba a tejer una historia. Nunca llegó en aquellas noches de invierno un viajero, sólo los vecinos a traer la leche del ordeño nocturno, que produce somnolencia y ahuyenta las pesadillas.

Pienso todo esto mientras salgo al balcón en manga corta. Los hombres y las mujeres del tiempo dicen que 2022 ha sido el año con las temperaturas más altas desde que hay registros. Los récords van cayendo con pasmosa facilidad. Ojalá me equivoque y, en unos días, regresen las grandes nevadas, aquellas que obligaban en los montes de Galicia y León a guardar la carne en los arcones para subsistir un par de meses. En los informativos, la mayor queja parece venir de las estaciones de esquí. Dicen que la nieve y el hielo desaparecerán incluso de Suiza: los Alpes están desnudos y los cañones de nieve sólo pueden funcionar en determinadas condiciones de temperatura.

¿Será este el año en el que dejó de nevar? Esperemos que no. Pero sólo con pensarlo, me siento desposeído. Conocí tanto el mundo del frío y tengo tan presente la memoria de la nieve, que cada reportaje televisivo en el que el hielo se desgaja en los mares del norte, cada glaciar que muere, me produce la inevitable sensación de que estamos perdiendo la batalla. Me duele pensar que ya no bajará el frío como un caballo al galope sobre la espalda del valle, sino la lluvia tropical, hirviente, buscando las venas de los viejos cauces.