El año que comienza

APENAS llevamos cinco días del nuevo año, si es que es nuevo y no del Wallapop, y ya se nos está llenando el capacho de política. O mejor, de su retórica, que, pasada por lo mediático, un tuneado guapo, termina pesando como el plomo. Ayer aventurábamos que nos vendría bien un año limpio de polvo y paja, es decir, sin todo el barro del club de la lucha política y en este plan. Con la polarización y el Twitter nos ponen perdido todo lo fregao.

Pero la respuesta es nones, corazones. El año viene metido en calores (qué fue de las nieves de antaño, etc.), aunque ahora se anuncia algo de viento del norte, pero lo que realmente sopla como un demonio es la política buccinadora, ese soplar que no puede combinarse con sorber, como si se lo hubieran encargado a un Eolo en su segunda juventud. No han llegado todavía los Reyes, los magos, me refiero, y ya estamos en más de lo mismo, en el continuum del calendario. Llámalo 2022 por llamarlo algo.

Nos hemos hecho adictos al bucle informativo, nos pone la rutina de los titulares, seguir mareando parecidas perdices en los eriales del invierno. Acostumbrarse es malo, pero te da la tranquilidad de hollar terreno conocido. Una modernidad repentina, un Renacimiento que mande al carajo toda la mediocridad que vamos acumulando en las esquinas del corral, como esas frases de los eslóganes que son pura bollería industrial, nos pondría nerviosos, como cada vez que habla Elon Musk.

Estamos aquí viendo el tamaño del incendio y hay personal viajando al espacio por una pasta, no sé si pensando en la huida si se complican las cosas, como en No mires arriba.

De momento merodeamos el futuro, pero no está tan clara la puerta de entrada. La gente se entretiene en la deriva autoritaria de este tiempo, en el horno de las redes donde todo arde sin esperar siquiera a los infiernos que tenemos bien ganados, y es probable que todo esto sea la antesala de una renovación, de un despertar, quiero creerlo, pero salvadores de la patria no, si’l vous plaît, ni Supermanes ni Capitanes América. Antes que mirar arriba, mira dónde pisas. Antes del cielo, chequéame el suelo.

2022 será una pérdida de tiempo si no salimos del ruido y de las frases inútiles, tal vez los guionistas no dan más de sí. El barullo de las redes, el gusto por el encontronazo, que se traslada a instituciones y platós (a saber quién imita a quién), tiene en realidad el efecto de un silencio de piedra. Nadie escucha y todo el mundo habla, lo que levanta tempestades y provoca dolor de cabeza. Tenemos un dolor de cabeza estructural, me temo.

Hay que desatascar la sintaxis, no se va el lenguaje viciado por el sumidero. Hay que iniciar una conversación, pero tendrá que ser sin los sintagmas marcados. Seguramente hemos empezado a escribir el futuro en el estilo equivocado, o en el estilo que algunos están interesados. Para inventar algo nuevo hay que desbloquear la realidad, salir de esta rueda interminable. No dejen que el relato vuelva a los cauces oxidados, otra vez la lucha de los líderes, otra vez las peleas domésticas en las familias políticas, otra vez los cálculos y las estadísticas, y el latir de los sondeos, y el juego de los equilibrios. Libremos a 2022 del tedio, porque eso será una forma de salvarnos.