El arte no puede ser domesticado

CREO que el arte no tiene que servir necesariamente para algo, como dijo tal vez García Márquez de la literatura. Digo tal vez porque ahora todo es tal vez. Vivimos tiempos comerciales y moralistas. Se espera que todo tenga un fin, y que el arte transmita un mensaje (moral), que sea aleccionador. Lo del arte por el arte está muy desprestigiado y se mira con sospecha.

Todo ha de tener un fin, o bien un mensaje, esa es la conclusión de cuanto sucede ahí fuera. Ya sé que tiene que ver con el ataque de moralismo de esta época, pero también con los parámetros que rigen la corrección política. El arte, al que alcanzo a ver como generador de felicidad y placer, pero no como prescriptor de costumbres, parece estar perdiendo su importante papel provocador, para convertirse en esa fierecilla domada. El arte domesticado habla de nuestro fracaso. Es, simplemente, el síntoma de una derrota social: implica rendición, implica sometimiento. Y la muerte de la creatividad.

Ahora bien, aunque no sirva para nada, si es que es así, el arte mueve el mundo. Hay cosas que parecen inútiles, pero, tal vez por eso mismo, resultan imprescindibles. De la misma forma que perder el humor es como perder toda la vida, domesticar el arte es una forma de dictadura. No se puede producir arte sin libertad. Sin ella, lo que se crea estará necesariamente mancillado, limitado, manipulado. El arte, por definición, no debe atarse a las reglas del mundo, sino que debe ser fiel a su naturaleza salvaje. El arte implica sorpresa, como decía Umbral de la literatura (así la definía). Lo esperable, lo domesticado, suele ser antiartístico.

No es que crea que el arte no ha de reflejar lo que refleja la conversación pública. Puede hacerlo, desde luego, si lo hace bien. Pero no está escrito que el arte deba hablar de lo contemporáneo, ni que deba tratar este u otro asunto, y, mucho menos, que el arte, en cualquiera de sus formas, deba entenderse como una herramienta de educación, de ejemplarización, no digamos ya de moralización, de la sociedad. Eso de “este es un libro con mucho mensaje” suena, y hablo sobre todo de la literatura para adultos, baste antediluviano. Prehistórico. Por decirlo de manera suave.

Lo que sucede es que estamos construyendo una sociedad en la que se nos dice continuamente lo que tenemos que hacer. No hay nada que un artista odie más. No sólo porque las verdades absolutas son discutibles, sino porque el arte, de tener alguna función, es mejor cuando cuestiona lo establecido, cuando pone en duda lo sólido, cuando se rebela contra lo prescriptivo, cuando hace saltar las costuras a los dogmas y a las doctrinas limitantes.

Por eso la literatura con mensaje suele ser infumable. Incluso los cuentos, que siempre buscaron la manera, a veces genial, de salirse de los caminos trillados. Comprendo que, con esta caída contemporánea en la simpleza y en el maniqueísmo, haya aumentado ese gusto por el texto aleccionador, o por el que sigue la senda correcta (¿moral?), por el que modifica sus parámetros para no salirse de lo prescriptivo. Es un síntoma más de esta época.

Pero sé que los verdaderos artistas sabrán saltar las barreras de cualquier pensamiento impuesto, viajar más allá de las bardas del corral, porque lo han hecho siempre. Porque saben que ahí no termina el mundo conocido. El arte, como el humor, es una de las pocas cosas que pueden salvarnos. Y sólo lo hará si mantiene su pulso con la realidad, si no se rinde a la puerilidad, a la simpleza, a la prescripción, a lo correcto: es decir, a esas cosas que destruyen el arte.