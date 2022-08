El baile de la presidenta

SOLO LOS NECIOS se empeñan en negarse así mismos. Hace unos días alguien filtró a las redes y medios la imagen-video de la primera ministra finlandesa. Sanna Marin, mujer de 36 años, política socialdemócrata y sobre todo, ciudadana de un país democrático, como cualquier persona acudió a una fiesta o celebración privada. Bailó, bebió, se divirtió como cualquier otra persona.

Las imágenes han cuestionado, criticado, vituperado e incluso provocado el insulto hacia la primera ministra. Pero ¿quién prohíbe a un político divertirse en una fiesta o reunión absolutamente privada? ¿por qué algunos han querido cuestionar la capacidad para ser política, en realidad, primera ministra, y poder divertirse en una fiesta y bailar como simplemente le apetezca? ¿lo harían con un primer ministro? Otra cuestión es saber qué, quién y por qué y para qué han filtrado estas imágenes. No cabe duda que lo más claro y elocuente es que han querido dañar la imagen de la política finlandesa, tenaz y persistente en estos momentos en su posición además de la guerra rusa contra Ucrania y donde teme de la posición y futuro de su país.

El asunto se ha desmadrado en la medida que alguien, además, insinuó que se habían consumido drogas o estupefacientes en esa fiesta. Con tan ínclita acusación se estaba indirecta pero intencionadamente sembrando una sospecha sobre la primera ministra. Ella se ha sometido a un test de drogas que, además, ha costeado de su propio bolsillo. El resultado ya se sabe: negativo. Pero, más allá del puritanismo y la exagerada doble moral de muchos, sobre todo de boquilla, ¿por qué se le ha obligado llegar a esta situación?

Se imaginan ustedes semejante foto, video, imágenes en España, de cualquiera de nuestros políticos, presidentes, ex presidentes, monarcas o ex monarcas, ¿acaso nunca han ido a una celebración privada y disfrutado de la misma como cualesquier otro ciudadano? O es que, ¿un político en todo momento ha de comportarse como tal y jamás como familiar, ciudadano, o un particular? La respuesta me la pueden brindar de modo sencillo y solo bajo un término: EJEMPLARIDAD. Indudablemente nuestros políticos son y deben ser en todo momento ejemplares. Pero ¿por qué juzgamos, cuestionamos y censuramos a veces de un modo frívolo, hiriente y mordaz? ¿Acaso se ha equivocado Sanna Marin? ¿Quién se ha erigido en juez y árbitro negando que la misma o cuestionando su derecho a divertirse?

Dobles morales y escasez de escrúpulo en un doble rasero donde el límite es demasiado elástico y subjetivo. Lo intolerable es difundir con ánimo dañante las imágenes. La ministra tiene derecho a su privacidad, a reunirse con quién cree su círculo íntimo de amistades o confianza. Y no verse cuestionada por fotos que provocan a algunos cierto escándalo, sin haberlo ni serlo. Y también a no verse expuesta a grabaciones y divulgaciones de ámbitos que, por escasos y pequeños que sean, pertenecen a su vida íntima y privada.

Y sí, un ministro, presidente, líder de la oposición, etc., tienen derecho a su vida, y sobre todo, cómo no, a su privacidad.