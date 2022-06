El banquete de Platón a los filósofos del botellón

Una de las ideas básicas de nuestro derecho es la del contrato. Un contrato es un acto que tiene lugar en un momento y un lugar concretos, mediante el cual dos o más partes que se reconocen como iguales en sus capacidades acuerdan, ya sea por oral o por escrito, o bien transmitirse una propiedad, o bien fijar la obligación de prestar un servicio, como puede ser el trabajo. Los contratos deben hacerse libremente y sus firmantes se comprometen a cumplir las obligaciones acordadas: pagar el precio de una compra, cumplir un horario de trabajo, o utilizar un bien de la manera pactada.

Uno de los contratos más antiguos es el contrato matrimonial, que es muy complejo porque en él se regula la transmisión de bienes mediante la herencia o la dote, el servicio de una persona a otras, la reproducción y el cuidado de los miembros de la familia y el uso sexual, por lo general exclusivo del cuerpo, de una de las partes por la otra. A todo ello tendríamos que añadir, que ya desde el Antiguo Oriente, la Grecia clásica o la Roma antigua, se consideró que en el matrimonio tenía que existir un lazo afectivo, que era conocido con el nombre de maritalis afectio. Ese vínculo afectivo, complemento de todas las demás facetas, fue también reconocido por el derecho canónico. Y ha sido partiendo de él por lo que se ha considerado en muchos países que puede haber matrimonios entre personas del mismo sexo, porque lo fundamental no es la capacidad física de tener hijos, sino el vínculo que une a las personas, acompañado del régimen de derechos y deberes mutuos que regulaban las leyes romanas, bases de nuestro derecho.

Durante bastantes años los movimientos de liberación gay estuvieron en contra de la institución del matrimonio y de la familia, pidiendo incluso su disolución legal por considerarla superada por la evolución social, que ya no exigiría vivir en las rígidas estructuras de una gran familia. Curiosamente, y sin saber porque, esta postura cambió y lo que se pidió fue la universalización del derecho matrimonial romano, modificándolo casi exclusivamente en el punto que regula el sexo de los contrayentes. La huella romana explica, por ejemplo, que sea lo que sea el matrimonio, ha de ser monógamo, lo que es muy difícil de justificar si piensa que todos sus demás componentes puede ser revisados.

El mundo del derecho es el mundo de los contratos, pero han existido también los contratos imaginarios, que fueron ficciones creadas para explicar el origen de las instituciones. En ellos, partiendo de una situación caótica inicial en la que se representaba a la humanidad viviendo errante en los bosques primigenios, se habrían llegado a acuerdos como el de T, Hobbes que decía que para poner fin a unas vidas breves, violentas y pobres la humanidad habría decidido delegar en una persona, el rey, la capacidad de crear leyes, gobernar y poner orden utilizando legítimamente la violencia.

J. Rousseau hizo lo mismo, pero fingiendo que dos hombres se encontraron en un bosque, marcaron en el suelo los límites de su tierra y los reconocieron como tales, pasando así a la vez a ser propietarios y seres humanos de pleno derecho. No se trataba de decir que esos contratos hubieran ocurrido tal cual, sino de que eran las ideas con las que se podía explicar qué es la sociedad. Como ocurre siempre esas ideas tuvieron muchos imitadores, creadores de contratos ficticios, como el pacto constituyente de cada nación, o el contrato sexual, así bautizado por Carol Pateman.

El contrato sexual estaba ya en parte inventado porque eso era el matrimonio. Con él podían convivir el sexo violento, nacido de la guerra, la esclavitud, o el sexo comercial, pero, como se entendía que no eran libres, quedaban al margen de cualquier contrato, pues nada hay más opuesto que el abuso y el derecho.

En la actualidad el contrato sexual es una idea común. Es parte de lo que en el siglo XVII el doctor Thomas Browne llamó Pseudodoxia epidemica. O lo que es lo mismo, una idea errónea indiscutiblemente considera como verdadera. Este es el caso del lema, elevado a la categoría de ley, del Sí es sí.

Solo las personas indecentes pueden estar en la actualidad en contra de la libertad sexual, y a favor del sexo de pago, de la sumisión sexual o del sexo violento. El problema es que a veces el camino al infierno está plagado de buenas intenciones y un buen propósito puede acabar en nada o en lo contrario de lo que pretende. Veamos cuál es el sentido del lema en realidad, y cuáles son sus contradicciones.

Si creásemos el lema Sí si me pagas, no haríamos una broma, reflejaríamos la triste realidad de la prostitución. ¿Consiente una prostituta libremente el sexo? Aparente sí, porque así lo dice, hace y además regula el precio, pero realmente no, porque puede hacerlo porque es víctima de trata, lo que a su cliente le da igual, porque no puede hacer algo más rentable, y en definitiva porque lo necesita para subsistir. Si nos quedamos en el lema no entenderemos nada, porque los lemas son lo contrario de la realidad.

El si es sí se supone que tampoco sirve en el día a día de la relación de una pareja bien avenida, ya que se da por supuesto. Y es evidente que no tiene casi valor en el ámbito penal, que ya castiga desde hace siglos la violación, la tortura sexual, el sexo con menores o discapacitados físicos o psíquicos. El contexto del Si es si, entendido como contrato sexual tácito, y no necesariamente explícito, es el de lo que se llamaba cortejo, acercamiento amoroso, o “ligue”, flirteo, y expresiones similares, que se suele asociar al ocio nocturno muchas veces. En él se trata de lograr el acceso sexual a un persona, que no tiene porqué ser del mismo sexo, y dejar claros los límites. Casi se da por supuesto que es el hombre el que intenta acceder a una mujer con el fin de penetrarla libremente, pero eso es una simplificación, porque vale también en el sexo entre hombres y no tiene por qué haber penetración en el sexo entre mujeres. Se trata de una realidad muy fluida, limitada a ese contexto y muy difícil de tipificar legamente, ya que los demás abusos sexuales ya lo están.

Si se quisiese controlar el si es sí en el ámbito sexual no laboral, ni familiar, ni en el mundo de la prostitución, habría que crear una policía que actuase en los ámbitos del ocio y los encuentros amorosos libres, y tener juzgados especializados en ese tema. Es casi imposible si no se crease algo como el Ministerio para la promoción de la virtud y el castigo del vicio de los talibanes, aunque en este caso con valores de sentido contrario.

En realidad más que de derecho, de lo que se trata es de una forma de pensar que puede llevar a delirios, no muy lejanos a este ficticio diálogo platónico sobre el amor, sucesor del Banquete, en el que sus protagonistas: Epistemón y Demófilo, razonan así en un botellón, ese nuevo contexto del ocio y el pensamiento, que, como lo fue el diálogo protagonizado por Sócrates, estuvo regado por abundante bebida.

D. -Concordarás Epistemón en que la verdad no es más que el consenso de la mayoría y de que, por eso, no se puede negar que el pueblo siempre tiene la razón.

E. -Por supuesto, y, es más, debemos profundizar en su sabiduría transmitida siglo a siglo, como cuando asevera que el oficio más antiguo es el de la prostituta.

D. -Claro que lo es, y por eso debemos profundizar en la cuestión.

E. -De acuerdo, pero será necesario ir añadiendo matices. Comencemos así esta historia de la humanidad protagonizada por las putas y los puteros, los dos motores de la historia, aunque pudiese parecer grosero hablar así.

D. -Lo primero que debemos tener en cuenta es que estos clientes, antes de su primigenia juerga celebrada en un bosque originario, tuvieron que conseguir algo para pagarles a sus Venus de alquiler.

E. -¿Y como lo hicieron?

D. -Primero les llevaron ropas, abalorios y alimentos, ya que no existía el dinero.

E. -¡Claro!, entonces fue para eso para lo que inventaron las herramientas y armas de caza y pesca, y luego la agricultura y el resto de las técnicas.

D. -Naturalmente, y por eso se hicieron sedentarios. Por eso y porque si no, no podrían localizar las casas en las que se ejercía el oficio más antiguo.

E. -En esas casas las sirvientas de Venus solían estar encerradas para protegerse de los clientes morosos y gorrones. Y como necesitaban saber quién quería entrar por eso inventaron las ventanas, balcones, rejas y todo aquello que mejora una vivienda. Y no solo eso, sino que para distinguir a la clientela y cerrar los tratos fue para lo que se inventó el lenguaje, porque comunicarse por señas en ese ambiente era lento. y confuso.

D. -Te darás cuenta de todas las mejoras que vinieron después. Primero se cambiaron las mercancías por el dinero. Luego se comenzaron a registrar las casas de ese oficio y las otras, y por eso se creó el catastro. Y para que ese fuese posible se inventaron el derecho y el estado. Fue por esa razón, y no por lo que dijeron Hobbes o Rousseau.

E. -Ahora que lo dices me doy cuenta que los grandes héroes de la mitología, fundadores de reinos e imperios, fueron hijos ilegítimos abandonados en los bosques: como Rómulo y Remo, Sargón de Acad, Gargoris, y tantos otros. Los criaron animales como la loba del Capitolio, que vivía en su lupanar, que es a la vez la guarida de los lobos y la casa de las putas., llamadas en latín lupae.

D. -Creo que hemos hecho un gran descubrimiento filosófico esta noche inspirados por el alcohol, como Sócrates y Platón. La filosofía es un ave nocturna, como la lechuza de Atenea. Pero ya pasan de las cuatro y casi no me tengo de pie. ¡Ayúdame a volver a casa!

E. -¡Oye, tenemos que escribir un libro!