El bareto, la casa común

ESTOY de acuerdo con el maestro Raúl del Pozo en que sin bares no hay paraíso, ni república, ni quizás tampoco monarquía. Lo dice Del Pozo, que viene también de la larga bohemia periodística creadora, cuando la profesión era otra, y lo dice Juan Tallón, teórico y práctico de la barología, entre otros.

Lo que más se echa de menos en este país es el corazón polvoriento de los bares, aunque ya no haya tabernas con serrín, sino pulcros habitáculos no siempre de buen gusto. La taberna nos construyó, efectivamente, y a pesar de los que la denostaban, por ser lugar de mucha priva, es cierto que de ella han salido grandes cosas, pues se dice que en el vino está la verdad. Hasta Rajoy le dedicó aquella exclamación, saliéndose del tono de su discurso, que era mayormente por lo bajini.

La flojera contemporánea, pandemia aparte, nos aleja de esa casa común, que es el bareto, ese castillo que nos salva de los ataques inmisericordes de la vida. No hace falta un café moderno (los modernistas, ay, han ido desapareciendo), sino que vale con el café de barrio, ese en el que se descorcha el cava cuando toca la Lotería de Navidad. El bar es el cielo protector.

Estoy convencido de que cuando vuelvan los bares bajará la ansiedad nacional, aunque no prometo nada sobre la ansiedad política, que esa ahora viene de serie. Hubo un tiempo en el que las tertulias más animadas no sucedían en las Reales sociedades, ni en los Ateneos, aunque también, sino en cafés como La Fontana de Oro, el Comercial y el Pombo, o por supuesto el Gijón. Aquí hemos tenido el Derby, con su aire nostálgico de antigua belleza, y el Casino, recuperado para las meriendas y para la literatura (por Ubaldo Rueda, o sea). Hay cafés en los que se sigue hablando, pero ponen mucha música, o el fútbol, y eso obliga a aumentar los decibelios.

Yo fui unos días, siendo joven, al Café Gijón, acompañando al escritor Antonio Pereira, hijo de ferranxeiro, que me presentaba a

los críticos de teatro del ABC y mantenía una tertulia con mucho humor. No fue demasiado, la verdad, pero suficiente para entender que parte de nuestra nueva debilidad viene de la falta de debate en bares y cafés. Lo sostenían intelectuales, viajeros, a veces políticos versados en la cultura, que los había, pero claro, no se pasaban la soirée tirando de móvil ni haciendo frases en Twitter.

En el siglo XVIII se inventaron los cafés ingleses, donde se empezaba a leer el periódico, a escribir y a contar historias de ultramar. Todo eso ha construido la literatura. Swift se encontraba con Alexander Pope y otros colegas en un garito, donde conspiraban un poco. Un día les enseñó el Gulliver, que traía escrito, y le aconsejaron que lo tirara en la puerta de atrás del editor por la madrugada, sin presentarse en cuerpo y alma, para no delatarse. Lo malo, y lo bueno, es que todo el mundo sabía cómo escribía Swift. La sátira ahora está mal vista por el batallón de los correctos.

Aquí no aspiramos a tanto. Sólo a esa libertad de ver la vida pasar. Las tabernas y los cafés ya no son aquellos lugares donde crecían las palabras, también las revoluciones, pero siguen siendo imprescindibles, aunque estén colonizados por las pantallas. Los franceses, que tienen los mejores cafés literarios, aún con fantasmas vivos, se han venido a Madrid, aunque no parece que hayan venido a leer una novela ni a debatir sobre ella.