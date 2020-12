¿El caso del rey emérito?

LA fiscalía en el Tribunal Supremo tiene abiertas diligencias de investigación, como es sabido, al rey emérito. Existe un periodo de la investigación sobre Juan Carlos I que está cubierto por la inviolabilidad del monarca y que, por tanto, es inmune a cualquier responsabilidad de naturaleza penal.

En otros aspectos el rey emérito ha tomado la iniciativa de regularizar su situación ante la Hacienda pública, con lo que podría volatilizarse todo indicio de delito fiscal que exige un componente defraudatorio. Lo realmente importante para que exista el delito no es el impago, sino la ocultación del deber de pagar que se ha visto ahora desacreditada con la iniciativa del monarca de legalizar su situación con la Administración tributaria.

Por consiguiente, ¿hay en verdad caso? La actuación de la fiscalía se limita a una investigación preliminar que técnicamente no incide sobre indicios sino sobre simples sospechas. No tiene naturalmente carácter jurisdiccional ya que el Tribunal Supremo no se ha pronunciado en ningún momento sobre la relevancia penal del comportamiento del rey emérito.

Unas diligencias de la fiscalía que teniendo mayor valor que las realizadas por la policía no son equiparables a las que se llevan a cabo por un juez de instrucción. Como cualquier ciudadano Juan Carlos I puede circular libremente por el territorio nacional pues no pesa sobre él ninguna medida cautelar limitativa de sus derechos, porque tampoco existe ninguna causa judicial abierta contra el mismo. Juan Carlos I puede, y debería, regresar cuanto antes a España, y cumplimentar todas sus obligaciones administrativas en Hacienda, y la fiscalía anunciar el sobreseimiento y archivo de las diligencias.