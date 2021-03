NADIE pintaba el cielo de Madrid como Velázquez, esos azules, esas nubes que pasan. Lo mejor de Madrid es el cielo, Ayuso me perdone. En los cuadros de reyes y gentes muy principales, lo que realmente importa es ese cielo deshilachado, una especie de media mañana feliz en la corte polvorienta, el calorcito que asciende por el espinazo del poblachón manchego. En los retratos a veces lo mejor está al fondo, donde el pintor se deja llevar, donde nadie mira, tan ocupados en reconocer al protagonista.

Julio Llamazares escribió sobre el cielo de Madrid. Contaba que todos habían llegado allí para ser artistas, como Concha Velasco, pero aprovechando el ventarrón dulce de la libertad, la Transición que entonces parecía la más hermosa de las batallas. El cielo de Madrid puede ser el símbolo del éxito, de la búsqueda de una difícil felicidad, como decía Llamazares, o simplemente el reflejo del dicho popular: de Madrid al cielo. Claro que también tiene su antítesis, irónica o no: Madrid me mata. En realidad, era la pequeña muerte de la alegría nocturna, el acabar más muerto que vivo de tanto trajín. Esto creo que se parece más a lo que está sucediendo ahora.

Dijo un día Pablo Iglesias que la nueva aventura de la política consistía en asaltar los cielos, pues los cielos, venía a decir, no se toman por consenso, sino por asalto. Quizás no lo sabía entonces, o sí, pero ahora de pronto todo encaja: diríamos que quiere asaltar el cielo de Madrid. El cielo deshilachado de Velázquez. Al final la batalla es la batalla de Madrid, ahora más que nunca rompeolas de todas las Españas, aunque esté levantado en tierras de secano.

Iglesias ha creído ver que la chicha estaba en Madrid, que la política se decide a veces sobre una baldosa. Llevaba meses en ese duro rompecabezas que es el poder, dicen que sin estar a gusto del todo, intentando encajar de vez en cuando sus piezas, y el lunes, quizás venteando el futuro, como quien huele las tormentas lejanas, reaccionó a los movimientos telúricos en marcha con ese órdago que algunos todavía tienen puesto al microscopio. Por descubrir en qué consiste.

El desconcierto es grande, pero la mayoría finge que no pasa nada, y que al lío. De perdidos, al lío. Venimos de una semana movidita y no falta quien cree, resignado, que la política ya es impredecible. Sánchez ha despachado con soltura las reformas del Consejo de ministros, con el ascenso de Yolanda Díaz, mientras contempla a Iglesias, no sé si con temor o con alivio, que se va casi sin avisar, a su bola, a esa batalla por el cielo de Madrid. Nada menos que el cuatro de mayo, pero sin Goya, que también pintaba cielos. Leo que esto se va a convertir en un choque de egos, en un duelo al Sol, en una guerra personalista entre Iglesias y Ayuso, recordando que el individualismo ha vuelto para quedarse.

Ayer, a última hora, Errejón dijo nones a un pacto previo, porque los pactos se dejan para después, una vez conocido el minuto y resultado. Ayuso está convencida de que el órdago de Iglesias no va a apearla de ese sueño formulado: gobernar en una dulce soledad matritense. Iglesias quiere asaltar el cielo de Madrid, aunque sabe que la empresa es dura, y por eso mismo le pone. Habla tal vez como el líder sacrificado, con una épica que molaba en Netflix, pero la realidad es más cruda que el invierno. Si cae en una derrota siempre tendrá un Ángel (Gabilondo) para guiarle por los círculos del infierno. Una cosa es muy cierta: Spring is coming.