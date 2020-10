El cogobierno de la pandemia

ES una aberración jurídica y un disparate político que las decisiones sobre la pandemia se estén “cogobernando” entre la Xunta de Galicia y el Tribunal de Xustiza Superior de Galicia. Ésta parece ser la hoja de ruta del presidente Alberto Núñez Feijoo en el combate autonómico contra la expansión de esta grave enfermedad. Un dirigente que fue de los primeros en “demonizar” el estado de alarma y que ahora se lo va tener que comer con patatas. Llegó incluso a ridiculizar desde la tribuna del Parlamento de Galicia la posibilidad de diecisiete “pequeniños” estados de alarma, cuando el presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, sugirió esta iniciativa constitucional a las comunidades autónomas.

Aunque resulte de mala educación la autocita me permitirá el lector que por una vez lo haga desde esta columna. El 20 de agosto se dictó en el juzgado contencioso de Madrid del que soy titular el consabido Auto de no ratificación de medidas Covid de la Comunidad de Madrid (prohibición de fumar y cierre del ocio nocturno). Allí señalaba que los jueces no estamos para “gobernar” con el consejo de gobierno de la Comunidad y advertí que se estaba acudiendo a una legislación sanitaria que no permite la adopción de medidas limitativas de derechos fundamentales con carácter general.

Lo más dramático de toda esta estéril polémica jurídica y política es que desde entonces se ha perdido mucho tiempo y se han quedado muchas vidas por el camino.