El corazón de una profesión

MIRO esa paz de un mundo cuyas calles se han vaciado. Estos meses era palpable que el miedo al dolor, a la soledad y a la muerte que corría como una infección, mucho mas deprisa que el virus desconocido, pegajoso, que espera su tiempo quieto en tus entrañas, hasta empezar a ahogarte, a destruirte.

Pero nuestras vidas han estado alineadas en hermosos y constructivos trabajos de auténticos profesionales, que habrían sido infinitamente más grandiosos y efectivos si no les hubieran exigido cada minuto y cada aliento de su vida sin medios. Me refiero a los profesionales de la sanidad.

Hoy nos hablan desde el corazón los sanitarios de un hospital madrileño. Estas palabras van dirigidas a todos vosotros, a los que no queremos llamar pacientes, sino familia, porque durante esos interminables días y temidas noches habéis sido nuestras parejas, padres y hermanos, nuestros abuelos, hijos, compañeros y amigos. Y la familia no es una opción, ni un contrato; no es nada mas, ni nada menos, que entrega.

Aprendimos vuestros nombres para que supierais que estabais con nosotros, para que sintierais que estamos con vosotros como una necesidad mutua de reconocimiento. Os hemos tratado, pero también os hemos tendido una mano amiga para ofreceros la humanidad de la compañía. Por eso hemos hablado con vosotros, reído y llorado. Tuvimos que aprender a leer en vuestros ojos preguntas calladas e intentamos que hallarais en los nuestros miradas de esperanza.

Sin ser conscientes llegamos a acompasar nuestras respiraciones, porque vuestros suspiros eran nuestro aliento. Celebrábamos con vosotros la vida a pie de vida, porque sabíamos que perderle era perderos. Aprendimos con dolor que hay palabras que no se materializan, que decir mascarilla, no protege, y repetir respirador no salva vidas, por mucho que lo intentáramos o lo gritáramos. Cuando tuvimos que debatirlos entre el miedo y la vocación, siempre optamos por vosotros, y cuando no pudimos remediar lo irremediable, aprendimos que a veces aceptar no es perder, sino vencer.

Supimos siempre, que la vida es un don que nos ha sido dado y solo se merece dándola, y por eso decidimos abrazar a este cruel enemigo común con nuestras vidas para salvar las vuestras.

Hoy todos los que conformamos el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, queremos celebrar con vosotros la salud, porque intentamos saturar el alma y, ahora si cada salida es un triunfo, cada despedida es un aplauso, cada vida una victoria. Porque ya nunca estaremos solos, y porque hoy, por fin juntos, hemos formado un nosotros. Estas son las declaraciones de los profesionales sanitarios de este hospital. Gracias, muchas gracias. Triunfadores...