El covid y los jóvenes

¿QUÉ estamos haciendo mal? Es algo que debemos preguntarnos. ¿Cuándo le hemos perdido el respeto a este virus? Ahora, los que ingresan en hospitales ya no solo son mayores, sino que también hay muchos jóvenes en la uci y sin tener patologías previas, incluso niños y, más recientemente, se han manifestado casos en bebés recién nacidos.

No hay conciencia social. Eso está claro. España no es un país que haya trabajado culturalmente ni a nivel educativo su conciencia social y, ante una crisis de estas características, nos pasa factura. Tenemos tendencia a mirar hacia nosotros mismos y, pese a que nadie puede poner en duda el carácter afable y abierto de los españoles, bien es cierto que la globalización o, simplemente, la esencia intrínseca de individualidad del ser humano nos ha llevado a lo largo de la historia a sobreponer nuestro interés propio sobre el colectivo.

Botellones diarios, locales de ocio abarrotados, playas sin distancia entre personas, bodas y comuniones que ya han vuelto a celebrarse en salones con baile colectivo... son imágenes que cualquiera de nosotros puede ver día a día, en cualquier parte de Galicia en la que viva. Decían que el verano debilitaría al virus, pero es que nosotros se lo estamos poniendo demasiado fácil.

La segunda ola de rebrotes, la temida segunda ola, era algo esperable, algo para lo que los profesionales de la salud y las autoridades nos llevaban preparando casi antes del fin de la primera, pero la previsión de que llegase en otoño se ha adelantado peligrosamente. ¿Por qué? En gran medida, porque todavía ignoramos mucho de este nuevo coronavirus, sobre todo en lo que respecta a su transmisión, que en muchos casos, parece una auténtica lotería. Cuando vemos, por ejemplo, matrimonios que duermen juntos y donde la mujer se contagia y el marido no, o viceversa.

Pero, yendo más allá de las características del virus, examinemos nuestros actos. Dábamos por perdido el año y, cuando nos dieron la mínima posibilidad de poder disfrutar de la calle, ahí fuimos en tropel y sin miramientos. ¡Sálvese quién pueda! Destinos turísticos abarrotados de nuevo, vuelos y transportes sin plazas libres, conciertos con entradas agotadas... Sí, es cierto, todo ello con las pertinentes medidas de seguridad y distancia social, pero cubriendo aforos.

Sobre todo la gente joven parece haber perdido ese miedo inicial a la enfermedad novedosa, o no valorar las consecuencias de sus propios actos. Y eso es algo que no se entiende. Porque, oiga, yo también soy joven, pero no egoísta, algo que a veces parece ir de la mano para muchos. Tengo familia y pienso en su bienestar.

Luego, nos quejaremos de que el Gobierno central tendrá que tutelarnos como si de nuestra madre se tratase, prohibiéndonos acudir a sitios y obligándonos a quedarnos en casa. Pero es que no lo dejamos otra opción, parecemos y nos comportamos como niños que se las ingenian diariamente para desobedecer a sus padres sin que les pillen, por temor a que les castiguen (en este caso, por temor a las multas). Por favor, ¡maduremos!